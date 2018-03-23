鼎炫-KY去年EPS 7.04元 擬每股配息5元 配發率逾7成

鼎炫 - KY(8499)去年全年合併營收為 14.69 億元、稅後淨利 3.32 億元、每股盈餘 (EPS)7.04 元；今(23) 日董事會並決議通過股利政策，擬每股配發 5 元現金股利，配發率超過 7 成，以 3 月 23 日收盤價 88 元計算，現金殖利率達 5.68%。受惠衡器事業的智能衡器新產品銷售占比提升，帶動去年整體營收年增 2.05% 年增率，惟受美元匯率貶值以及衡器專案延後等情況影響，獲利表現較 2016 年下滑。鼎炫 - KY 表示，2017 年旗下衡器與電磁干擾 (EMI) 材料事業占整體營收比重分別為 46% 及 54%，與 2016 年度相比差異不大。其中衡器事業因智能衡器新產品在研發技術領先同業，並取得包括歐盟及美國等國家相關認證，隨著客戶推動無人超市需求成長下取得更亮眼的訂單，營收持續穩步推升。EMI 電子材料事業在終端客戶筆記型電腦及平板電腦穩定出貨下，維持微幅增長，整體帶動 2017 年全年毛利率及營業利益率分別保持 46% 和 31% 的高檔。



鼎炫 - KY 指出，看好中國商用智能衡器市場的發展前景，隨著智能衡器新產品 (POS 秤、條碼秤、追溯秤、收銀秤等) 推出後，除在 3 月新增廈門分公司，鎖定中國大型連鎖超商、超市、農貿農批等市場的蓬勃商機，並進一步於中國七大區域設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點，加速提升鼎炫 - KY 智能衡器新產品在中國的市場占有率。



展望 2018 年第一季，鼎炫 - KY 持審慎樂觀看法。在衡器事業的部分，可望受惠於中國食品追溯法規趨嚴，以及智能條碼秤通過歐盟和美國認證下，在中美歐三個市場取得更佳的銷售成長表現，並帶動智能衡器滲透率持續提升；此外，電磁干擾 (EMI) 材料事業重慶川揚廠新建廠房工程即將落成，亦正積極與中國、台灣等客戶洽談智慧電視、車用電子等電磁干擾 (EMI) 材料訂單，有機會在今年看見重慶廠營收比重較往年提升的水準，創造未來營運良好成長動能。



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