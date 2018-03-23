友達每股擬配股息1.5元 現金殖利率11.07%

友達 (2409-TW) 今 (23) 日公告去年盈餘分配，每股擬配 1.5 元現金股利，以今日收盤價 13.55 元計算，現金殖利率 11.07%，配息率 44.6%。

友達去年第 4 季稅後純益 42 億元，每股純益 0.44 元，累計去年全年合併營收 3410.3 億元，年增 3.6%；毛利率 17.9%，季增 7.4 個百分點；營業淨利 391.4 億元，年增 217.2%，營業淨利率 11.5%；稅後純益 323.6 億元，年增 313.9%，創下 10 年新高，連續 5 年獲利；每股純益 3.36 元，年增 314.8%。

友達去年第 4 季受面板價格下跌影響，毛利率及營益率雙雙下滑，單季稅後純益季減 52.6%，今年第 1 季面板報價仍未止跌，預期友達首季大尺寸出貨季減約 4-6%，平均 APS 季減約 1-3%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，產能利用率維持 95% 以上高水位。

友達指出，第 1 季大尺寸面板出貨減少，主因淡季歲修及農曆年影響；有關今年總體市場供需，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約 6-8%；至於供給面部分，預期有效產能的增幅與需求增幅相當，約 6-8%，今年全年供需相對比較平穩。

友達今年 2 月營收 226.8 億元，月減 13.5%，年減 22.2%，創 2016 年 2 月以來新低，法人推估，首季稅後純益約 26.1 億元，每股純益 0.27 元。

友達董事會同時通過擬辦理上限 9.5 億股普通股參與發行 GDR(海外存託憑證)、現金增資、私募或國內轉換公司債等方式辦理增資。