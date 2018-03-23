以日元為首的避險資產 在貿易戰恐慌中獲得追捧

美中貿易戰一觸即發，由科技股到信貸，多數市場都成了大輸家。那麼潛在的贏家是那些？據《彭博》報導，當前可持有的可能是傳統避險貨幣、債券，以及漲跌走勢接近債券的股票。

IG Asia Pte 市場策略師 Jingyi Pan 表示，日元是一個明確的避風港，其他可以持有的，則是對殖利率敏感的防禦型資產。

當前第一回合看到的優勝者包括：

傳統避險資產

日元匯率來到 104.64 兌 1 美元，為 2016 年 11 月以來最高

黃金上漲 0.9％至 1344.80 美元，單周漲幅為今年第二佳

美國國債上漲，10 年期國債殖利率一度下滑至 2.80 下方

特別是日元，分析師認為，日元有望站上川普當選以來的最高點。瑞穗證券首席外匯策略師 Kengo Suzuki 認為，在貿易緊張局勢中，美元可能加速下跌，美元兌日元匯率有望進入新的下行階段。

日本債券

日本債券見大量買盤，10 年期國債殖利率下跌 1 個基點，至 0.025%，是自 2017 年 11 月以來的最低點。Nissay Asset Management Corp 固定收益投資總經理 Eiichiro Miura 認為，在當地投資人將錢停放在債券的情況下，殖利率有機會下探到零。

澳洲有機會兩邊受益，因為它一方面被美國豁免鋼鋁關稅，同時也有取代美國商品輸入中國的潛力。澳元兌美元周五上漲 0.4%，來到 77.23 美分。但是，澳洲有 3 分之一出口依賴中國，如果全球貿易惡化，導致大宗商品需求下滑，可能傷及澳元的獲利。

中國農業

由於中國政府打算對水果、堅果及豬肉進行反制，帶來種子生產商和養豬概念股的跳升。種子商甘肅敦煌種業、合肥豐樂種業和養豬場經營者湖南新惠爾公司，都在今天漲停。

防禦型美股

美股投資人轉向更加防禦性的收益敏感行業。電力公用事業上漲 0.7%，特別 REIT(Specialized REITs) 由 Equinix Inc. 和 SBA Communications Corp. 帶領，上漲 0.3%。

美國煙草

難道市場波動上升，會讓人們必須抽菸來緩解緊張？無論如何，Philip Morris 美國公司及國際公司周四上漲了 0.2%，分析師認為，母公司奧馳亞集團 (Altria Group Inc.) 提高了香煙價格，給了股價另外的上漲動力。