【港股解碼】力量能源（01277-HK）發佈年報，一年收益17億！

從事煤炭挖掘及銷售業務的力量能源（01277-HK）於3月21日發佈了年度業績公告。截至2017年12月31日止年度收益達約17.5億元人民幣，毛利率大幅度提升增加45.6%。純利破新高，創下集團純利歷史最高紀錄，高達5.4億元人民幣！

2017，煤炭行業的復蘇年

力量能源主要的業務覆蓋在煤炭生產、洗選、裝載、運輸以及貿易方面。在煤炭行業中處於領先地位，煤炭生產極其高效。在集團往年的大力注資下，目前，力量能源集團旗下的大阪埔煤礦已成為中國最安全且效率最高的煤礦之一。在行業競爭力方面，力量能源散發著其獨特的魅力，憑藉著其較低的生產成本以及較為成熟的產業鏈，在煤炭行業中愈加大放光彩，競爭優勢突出。

回顧過去的這一年，煤炭行業穩重有升，在去產能政策的推動下，煤炭行業從過去的“冰封”的環境下漸漸融化、慢慢復蘇、生機乍現。市場環境一片大好，據中國國家統計局數據顯示，截至2017年12月31日，中國煤炭開採與洗選行業迎來春天，在期間內，煤炭行業整體實現主營業務收入約2.5萬億元人民幣，相比2016年，同比增長25.9%。利潤總額約2959.3億元，相比2016年，同比增長幅度為290.5%。在煤炭行業欣欣向榮的大趨勢中，力量能源迎來了“大豐收”。

毛利率大幅增長45.6%！賺錢能力大大提升

我們不妨具體來看力量能源截至2017年12月31日止的各項財務數據。集團總收益為映入眼簾的第一項財務數據，數據果然大放異彩，2017年年度收益達1749.53百萬元人民幣，反觀2016年年度收益，收益額為1051.45百萬元人民幣，2017年相比2016年同比增長698.08百萬元人民幣，上漲幅度約為66.4%。再看集團在2017年賺錢能力提升了多少呢？

截至2017年12月31日，力量能源年內全面收入總額達約545.30百萬元人民幣，而2016年截至12月31日，在2017年度收入大增的對比下，期內全面收入總額僅僅為約138.44百萬元人民幣。2017年相比2016年同比上漲約406.86百萬元人民幣，上漲幅度為293.89%。

毛利方面，由截至2016年12月31日止的301.11百萬元人民幣增長到截至2017年12月31日的798.49百萬元人民幣。在毛利的大幅增長下，毛利率也迎來了質的飛躍，大幅度提升45.6%。

不妨來看一下力量能源大賺的背後，影響業績大幅變動的因素有哪些？

業績大幅變動，背後的原因有哪些？

正如前文提到的觀點，煤炭行業大環境向好，力量能源在良好的市場環境裏沐浴著陽光和雨露，自然不必擔憂“漲勢”。不妨從公司內部這一年的變化來入手，在煤炭的銷量方面，力量能源在期間內共銷售約3.68百萬噸商品煤，相比2016年同期增長35.3%。

一方面是產品銷量的提升，使公司賺得一筆，另一方面，產品價格也發生了變動，在期間內，煤炭產品平均售價提升至人民幣476元，相比2016年上升23%，這亦是促成毛利率大幅增加45.6%的原因之一。2017年已收官，力量能源交上了一份完美的答卷，賺得盆滿缽滿之後，2018年又有哪些值得期待的呢？

2018年值得期待，煤炭業務有望持續增長

國際貨幣基金組織表示，隨著全球經濟緩慢進如上行週期軌道，2018年以及2019年，全球經濟增長率將預計達到3.9%，相比2017年全球經濟增長率略有提升。在全球經濟整體向好的良好環境下，無疑為煤炭產業的發展提供了推動力。

據中國產業經濟資訊網公開消息，預計2018年，煤炭市場全球消費量將保持上升趨勢。當前，全球煤炭市場整體存在需求不平衡的現象，歐美需求相對萎縮，而亞太地區將成為下一階段煤炭消費增長地帶。基於亞太地區相對較大的人口基數，以及工業化發展速度的加快，對煤炭需求將更為迫切。而歐美地區隨著美國相關政策的落實，實體經濟的發展比重將有所提升，逐步改善的經濟背景下，對煤炭的需求將有望回復正常水準，甚至有所上漲。

由此可見，煤炭市場大趨勢向好，未來空間可期，相信力量能源在未來的發展中，在舟順水自行的條件下將會取得不錯的業績。

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