直指中國！川普的關稅豁免了絕大部分進口鋼鋁來源國

摘要：美國總統川普簽署對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西的鋼鋁關稅豁免。至此，絕大多數美國鋼鋁的進口來源國都得到了豁免，儘管他們將面臨進口配額制。

美國政府推出的最嚴厲進口鋼鋁關稅措施今日生效。截至目前，川普政府的關稅豁免名單中並沒有中國。

據彭博社，美國總統川普簽署對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西的鋼鋁關稅豁免。

還有一些美國的貿易夥伴國正在爭取豁免。日本經濟產業大臣世耕弘成周二表示，日本很有可能在每個項目的基礎上得到美國鋼鋁關稅豁免。

來自 Wood Mackenzie 數據顯示，美國的進口鋼材來自超過 100 個國家和地區，其中的 3/4 來自 8 個左右的國家和地區，包括加拿大（占美國鋼材進口總量的 16.7%）、巴西（13.2%）、韓國（9.7%） 、墨西哥（9.4%）、俄羅斯（8.1%）、土耳其（5.6%）、日本（4.9%）、德國（3.7%）、中國台灣（3.2%）。

中國大陸的鋼鐵產量雖然占了一半的世界產量，但其直接出口到美國的鋼材規模占比只有 2.9%，與印度相當。

也就是說，大部分美國鋼鋁的進口來源國都得到了美國的豁免。

目前，受到鋼鋁進口關稅影響的國家主要包括中國大陸、台灣、俄羅斯和印度等。

負責豁免權限談判的美國貿易代表辦公室 Robert Lighthizer 周三表示，政府可能會延遲向個別國家徵收金屬關稅，有關更長期性豁免措施的談判正在進行，希望 4 月底之前結束有關豁免的磋商。

美國的小手段

事實上，美國看似豪爽地予以多個國家鋼鋁進口關稅豁免，但這其中其實布滿了心機。

首先，即便上述這些國家獲得了關稅豁免，但也只是「暫時」性質的，目前尚無法判斷這些國家是得以永久豁免關稅，還是只是在談判磋商階段無需支付關稅。

其次，紐約時報援引一位熟悉美國政府想法的人士警告稱，川普政府可能會對進入美國的金屬總量實行配額制度，以防止過多的外國金屬湧入美國。川普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周四證實，白宮將實行配額制。

每一個我們將與之進行關稅豁免談判的國家都將面臨進口配額制度，以保護我們的鋼鐵和鋁產業。所有國家都必須有配額。否則，任何一個國家都可以為所欲為地變成其他國家的中轉站。

直指中國？

無論是美國貿易代表辦公室負責人 Robert Lighthizer 還是白宮高級貿易顧問納瓦羅，亦或是商務部長羅斯，這些人對於中國的強硬立場人盡皆知。

今年 70 多歲的 Robert Lighthizer 正是當年搞垮日本的美國貿易代表。

這位美國貿易代表當年在雷根政府擔任貿易代表副職時是日本簽署《廣場協議》的「幕後黑手」之一。當年，美國秘密協同英國、法國和西德逼迫日本簽署協議，背後就有他的身影。

如今此人又要故伎重演，而且已經準備好了當年把日本「弄死弄徹底」的定向打擊「貿易核武」，而這一次的目標是：中國。

美國政府非但沒有豁免中國，反而加大了對華貿易鉗制手段。

美國的 301 調查結果認定，中國「積極的購買，強制轉移或是竊取」知識產權來擴大中國利益的行為，構成對美國國家和經濟安全的威脅。

川普周四宣布，計劃對至少 500 億美元的中國進口商品徵稅，覆蓋約 1300 類商品。美國貿易代表處（USTR）的資訊顯示，USTR 將在 15 天內公布針對的商品清單。

「當我們基於經濟基礎，以互惠的模式競爭時，我們的狀態非常舒服，贏或輸都沒有問題。但如果我們的人沒法競爭，因為他們在對抗政府或是與不公平的規則作對，那我們不能處在這種狀態下。」Robert Lighthizer 稱。

為何美國進口的中國鋼鋁數量有限？

除了鋼材之外，美國直接從中國進口的鋁材規模占比也不大。

之所以出現這種局面，主要是中國的鋼鋁並非是直接入境美國，而是滲透在世界的全產業鏈中，通過絲絲縷縷的間接渠道出口美國。中國打的是全產業鏈牌。

比如，中國鋁產業幾乎占據了世界鋁生產的整個垂直產業鏈條。 中國整個鋁產業的產出中，一半以上都是「半成品」，2015 年和 2016 年向外出口半成品鋁均超過 400 萬噸。若從原產地來分析，美國進口的鋁很大部分都來自於中國。

『新聞來源／華爾街見聞』