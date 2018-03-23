中國人壽(02628-HK): 兩大因素刺激盈利勁升逾68%

中國人壽(02628-HK)2017年度業績，股東應佔利潤強勁增長68.6%至322.53億元(人民幣.下同)，主要受惠於投資收益較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響。末期息每股0.40元，升66.7%。

期內錄得收入6433.55億元，同比升近19%；當中總保費收入5119.66億元，同比增長18.9%；投資收益1227.27億元，升12.4%。支出方面，賠款支出及未決賠款準備金亦顯著提升36.2%至1725.17億元。每股盈利1.13元，升71.2%。

分部業績表現，來自壽險業務的稅前利潤為293.15億元人民幣，同比勁升99%，主要受惠於投資收益較快增長，以及傳統險準備金折現率假設更新的影響；健康險亦升55.1%至32.46億元，亦是受惠於投資收益增長；不過意外險則跌38%至5.28億元，主要受累於部分業務貼付支出波動；其他業務則升39.2%至85.82億元，主要來自聯營合營企業收益淨額增加，包括代理中國人壽財產保險業務手續費收入增加。

2017年中國人壽的總保費收入5119.66億元，同比增長18.9%；市場份額約19.7%，位居國內壽險行業首位。其中新單保費2238.6億元，升8.1%。14個月的保單持續率維持在高水平90.9%；26個月則為85.7%。於2017年底集團的內含價值為7341.72億元，升12.6%；有效保單數量2.68億份，升8.9%。

投資業務方面，2017年的投資收益為1227.27億，同比升12.4%；主要來自可供出售證券收期的分紅收入增加，金融債配置規模增加導致利息收入增加，以及信託計劃規模增加導致利息收入增加所至。總投資收益率 5.16% ，提高0.47個百分點。2017年中國人壽的投資資產類別有所調整，期內將定期存款金額降低16.5%至4494億元；銀行理財產品亦下調50.7%至403.27億元；另一方面，則大幅增加固定到期日的債權型金融產品，升128.8%至3017.61億元；亦加大對股票投資，升23.7%至1734.5億元。

文: 周燕芬

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