歸園田居 懷舊地爐生活

文字、攝影 ‧ 葉怡蘭

同為和洋融合之作，近年日本溫泉旅館另一人氣主題，應非「古民家」莫屬。所謂古民家，可非光就是樣貌上的復刻擬古，而是直接以古早鄉間民宅農舍老屋移築改建而成，原汁原味，古意悠悠，益發動人心弦。

古民家的盛行，與崇尚當代歸園田居的人心思潮關聯緊密。但我認為，另一關鍵緣由，當歸因於前篇也曾提及的「離室」的大受歡迎。

離室指的是獨棟別墅般的獨門獨院獨戶客房，近似東南亞度假旅館 Villa，通常比標準客室來得面積規模宏大、設施完整，起居室、臥房、浴室、溫泉池甚至庭園一應俱全；在這旅館享樂規格越走越極致時代，越是備受青睞。尤其已成標準配備的私人露天溫泉，對越來越重視個人隱私的年輕一輩旅遊者而言，更顯吸引力十足。

影響所及，不僅新落成旅館競相以之為主打，老牌旅館更紛紛在主建築之外大舉增建離室做為號召。這其中，古民家形式的離室，彷彿自擁一幢農家古宅般，更加令人嚮往。

而我，日本溫泉旅館行腳多年，離室與古民家已體驗不少，然真正將二者完美結合一體，當推去年造訪、藏於山間林野與隆冬深雪中的「桂木之鄉」（かつら木の鄉）。

桂木之鄉位在中部山岳國立公園之奧飛驒溫泉鄉。周遭崇岳環抱，極目四望，嚴冬此刻，皚皚白雪覆群山，所見盡是絕景。奧飛驒溫泉鄉境內共分平湯、福地、新平湯、栃尾、新穗高等共 5 個溫泉區，桂木之鄉所在的福地溫泉區，比之赫赫有名、可登高遠眺阿爾卑斯連峰景致的空中纜車所在地新穗高溫泉，及穩占入山樞紐位置、較熱鬧繁華的平湯溫泉來，更具備「秘湯」氣質，深受喜愛。

旅館緊扣古民家主題。最具氣勢是主屋，以歲齡超過 150 年的豪農住宅移築改建而成，形構恢宏朗闊，沉沉厚重疊砌交錯的樑楣牆柱，在在訴說著足能恆長屹立不搖的強固輝煌，令人動容。

體驗往昔民居風情

全館共只十間客房，全為離室格局，彼此以長廊相銜接；迥異於過往的離室經驗，往來通行均不須踏足戶外，一點不怕著寒受凍，身處此深山豪雪地域，著實貼心之舉。

我們下榻的是客房「櫸家」，和主屋一樣，同為百年歲數之古民家，完整住宅格局，房間數頗多：起居室、和室、圍爐裏の間、臥室、露天溫泉，地爐、被爐、地暖系統皆齊備；且還四面開窗，周遭雪林雪原美景全數收攬，敞朗舒坦非常。

最迷人者，毫無疑問仍在氛圍，淋漓盡現中央高地飛驒一帶的古早建築形貌：挑高屋頂、白色土牆共著深黑樑柱，典麗古雅，更加思古之情勃發。最高明是不全然一味泥古，因應現代起居習慣，和式榻榻米、座墊、布團、暖桌之外，還特意融入西式陳設、沙發，讓年歲越大、越覺和室之起坐著實頗有負擔的我們，也能舒服徜徉其中。

並以此地古早生活不可或缺的「圍爐裏」（地爐）為首要標榜。地爐是北陸、東北寒冷地帶古早時期戶戶皆備的傳統住宅設施，多半設於全屋中央，冬季鎮日燃燒柴薪或煤炭以供取暖、照明、乾燥及烹煮燻製食物，同時也是居家日常相聚、待客的重要場所。

在桂木之鄉，便大手筆從主屋到每一客房統統各自配備一座，由著住客自個兒生火取暖，作息起居全圍繞著它；彷彿走入時光隧道般，晨昏日夕縱情體驗當地古早民居生活方式與冬日風情，魅力十足。

連早晚餐也全在地爐旁上菜：魚肉、菇蕈、油豆腐、時蔬甚至味噌湯，全都熱騰騰爐裡火上現烤現烹；特別是頓頓壓軸的在地產飛驒牛，一連三日晚餐，從牛排吃到壽喜燒再回到牛排，無不脂肥腴肉柔潤，火上烤得香甜，美味得讓人驚呼連連，至今憶起，猶覺回味無窮。

可算歷來經歷的賞雪溫泉旅館中，整體完成度、價格表現比都令人大呼滿意的一處，留戀難忘。

來源：《商業周刊》 1584 期

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