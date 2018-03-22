【華冠投顧】03/22（四）利空淬鍊台股開高走低......震盪百點出大量！

◆盤勢分析

美國 Fed 利率決策升息一碼，今年將再升兩次，優於預期，且法國巴黎證券對敲失誤錯帳的 6505 台塑化開盤漲停，還了大盤 30 點，使台股早盤氣勢如虹強攻，上漲超過百點，追價意願濃厚。但到 9 點 40 分起，中美貿易戰利空開始發酵，大盤獲利賣壓湧現，指數在 2330 台積電、3008 大立光、2408 南亞科、5871 中租 - KY、2912 統一超、2409 友達、3481 群創、2308 台達電、2311 日月光等權值股帶領下沿路殺盤使大盤翻黑，高低振幅達百點，尾盤勉強收在 11000 點之上。OTC 指數再度開高創高，盤中以 156.4 創新高後獲利賣壓沉重，爆量收最低。近期頻頻出現開高走低震盪加大的現象，請大家要留意持股比例勿太高！

※強弱勢族群：高檔的主流族群今日跌很兇

強勢股：4103 百略因為被外資溢價收購，今日開盤鎖漲停，昨日提到的 4144 康聯 - KY 今天繼續漲停板。

近期最強的被動元件 6173 信昌電、2492 華新科漲停鎖不住……2 月起分享的飆股如 2425 承啟、2388 威盛、6118 建達等一律摔跌停板；9912 偉聯、2399 映泰、4168 醣聯、5302 太欣漲多後也出現獲利賣壓…… 文章篇幅有限，歡迎免費加賴收聽《股市幸運星》節目。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

