台股盤前－憂中美貿易戰開打 美股狂瀉 台股恐難有好臉色

中美貿易戰恐將開打，台股昨 (22) 日從大漲百點變小跌，收 11005.84 點，美股今晨重挫，道瓊狂瀉 724 點，三大指數都創 2 月 8 日以來單日最大跌幅，受此衝擊，台股今天可能也難有好臉色。

道瓊工業平均指數下跌 724.42 點或 2.93% 至 23957.89；Nasdaq 指數下跌 178.61 點或 2.43% 至 7166.68；S&P 500 指數下跌 68.24 點或 2.52% 至 2643.69；這三大股指均創 2 月 8 日以來最大單日跌幅。費城半導體指數下跌 39 點或 2.77% 至 1368.98。

昨日台股因台塑化錯帳回補鎖漲停，以及漲價缺貨概念的被動元件、美國升息受惠股金融股帶動，早盤大漲逾百點，然而盤中傳出川普將簽署「中國大陸經濟侵略」備忘錄，也就是 301 調查的制裁行動，擔憂中美貿易戰開打，台股多方獲利了結賣壓湧現，將大漲百點的台股一路下壓至翻黑，終場下跌 5 點收 11005 點，成交量增為 1476 億元，跌破 5 日線，日 KD 已死亡交叉第三天。

外資昨日轉買 32 億元，投信、公股行庫也站買方，但自營商避險轉賣 46 億元，加計自營商自行操作共賣超 49 億元，為主要賣壓來源。

美國升息及中美貿易戰一觸即發，為因應外資撤離等股市波動，金管會主委顧立雄表示，金管會將有五階段、11 項措施，除禁止放空外，包括立委提到的縮小漲跌幅、停止當沖交易等都在內。他強調目前看不出外資有撤離，後續會跟央行保持密切聯繫。

今天觀盤重點，路透報導，全美最大電子零售商百思買（Best Buy）將停售華為手機。市場解讀，美中貿易戰持續升溫且延燒至電子業，華為攻美受阻，台廠同步拉警報，華為台灣供應鏈包括台積電、京元電、大立光、玉晶光、彩晶等，應留意這些個股今日表現。

聯發科全力衝刺毛利率，傳旗下電源管理晶片廠立錡正計畫向客戶端爭取漲價，漲幅 8% 到 10%。若成局，將是聯發科集團開出的漲價第一槍，有利毛利率持穩向上，下半年可望站回久違的四成大關之上。聯發科在今天整體市場偏空氛圍中，股價將何去何從值得關注。

近期美中貿易戰疑慮升溫，買盤不敢過度追高，今天遇美股重挫干擾，恐也將跟跌，下檔先看月線 10885 點，但若貿易戰問題獲得解決，指數回檔修正過後，在外資仍未撤離利基之下，後續仍有機會挑戰 11270 點前高。