貿戰恐慌！港股ADR急挫 騰訊(00700-HK)收405.67元

美國特朗普政府公布將對中國進口商品大規模徵收關稅，投資者憂慮中、美可能爆發貿易戰，美股3大指數急插。道指以近全日最低位收市，報23957點，跌724點，跌2.94%；標指收報2643點，跌68點，跌2.52%；納指收報7166點，跌178點，2.43%。
港股ADR按比例計算收報30202點，急挫869點，跌2.88%。「股王」騰訊控股(00700-HK)第一大股東Naspers首度減持，該股ADR急跌，ADR收報405.67元，較港收市跌33.73元，跌幅達7.68%。
港交所(00388-HK)ADR收報257.37元，跌6.63元；匯控(00005-HK)ADR收報75.39元，較港收市跌0.91元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.96元，跌0.54元。
油股表現向下，中國石油股份(00857-HK)收報5.42元，較港收市跌0.11元；中國海洋石油(00883-HK)收報11.43元，較港收市跌0.27元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.43元，較港收市跌0.32元；聯通(00762-HK)ADR收報9.62元，較港收市跌0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.32元，較港收市跌0.04元。
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