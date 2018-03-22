【港股解碼】Naspers對騰訊“濃情轉淡”，勾起李嘉誠次子的痛？

騰訊(00700-HK)重創了！港股今日高開低收，考驗31000大關，觸發大市由升轉跌的元兇，是投資者力沽「股王」騰訊控股(00700-HK)，我們的「股王」，單日市值就蒸發2203億元了！令騰訊跌得這麼傷，除了有投資人不滿意業績，原因是騰訊大股東Naspers「濃情轉淡」。

《彭博》報導，Naspers出售最多1.9億股騰訊股份，以前收市價439.4元計，涉資達到834.86億元，交易完成後，Naspers於騰訊的持股量由33.2%降至31.2%。

Naspers表示，未來三年不會進一步減持騰訊。Naspers許下了這個三年承諾，那麼三年後，會「漸漸疏遠」嗎？Naspers與騰訊是結緣於2001年，大家一定記得，在中環金融圈內，曾流行這句話，「當年Richard Li(李嘉誠的次子李澤楷)若不是這麼賣掉了騰訊，他的財富比他的父親還要多！」此話何來？我們重溫這個相信令Richard內心酸溜溜的故事。1999年，當年騰訊創辦人馬化騰僅28歲，創立QQ不到兩年時間，騰訊面臨財困，那時李澤楷乘科網股氣勢，正部署收購香港電訊，同時看好QQ之潛力，不愁錢的他斥資$860萬入股騰訊20%股權。

不過，有富爸爸的Richard，也因蛇吞象買入香港電訊後自己亦債臺高築，手上的投資，他選了於2001年出售20%騰訊股份予南非傳媒王國Naspers旗下的MIH。由馬化騰領軍下的騰訊，成為令Naspers的「金蛋」，Naspers從來沒有沽出騰訊股票，今日，他作出了這個決定，但仍指「公司認為騰訊是世上增長最快企業之一，有優秀的管理團隊。騰訊亦明白及支持我們沽貨的決定。」

Naspers說騰訊是世上增長最快企業之一，這個不用多說了吧！騰訊股價多年累積升幅驚人，Naspers2001年斥資3300萬美元(2.6億港元)入股騰訊。根據騰訊2016年的年報，Naspers持有33.25%或31.51億股騰訊，市值逾1萬億港元，升值接近4000倍。

大家還記得李嘉誠日前在業績記著會上說：「長實1972年上市，當時3元一股，如果將多年來所收到的股息、紅股等，再買入長實股票，今日已升值逾5000倍；如果收起股息沒再投資，就有1500倍回報，全球做到5000倍回報的公司並不多。」

若Richard當日不賣，且繼續持有10年、20年，其在騰訊的投資，相信會超過5000倍吧！過去多次減持騰訊的馬化騰，其持股量從上市時的14.43%，減持約8.73%。馬化騰，請問您還會減持嗎？Naspers減持對投資者帶來驚訝，亦帶來疑問，假若騰訊股價下跌了，我該不該買。

坦白的說，今次買家才是真正看好騰訊，而非Naspers所說的客氣話，「(集團)真正支持騰訊」。普羅大眾，買不買，要看接貨者是誰，今次從Naspers手上購入騰訊股份的投資人。證券界說，這麼大金額，各路英雄也有，當中應該不乏內地實力投資客。這推猜錯的機會不大，今日，有錢的中國人多的是，不過，誰是接貨者，負責配股的美銀美林，不是最清楚嗎。

作者：潘鳳蓮

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