興富發去年獲利跌近7成 EPS 1.65元 擬配3.5元現金股利

興富發建設 (2542-TW) 去年因建案入帳遞延，營收僅及 186.7 億元，稅後純益 18.29 議員，衰退 69.61%，該公司今 (22) 日董事會通過去年盈餘每股擬配發 3.5 元現金，其中包括盈餘配發現金約 1.5 元，資本配發現金約 2 元。

興富發 2017 年因建案入帳遞延，營收 186.7 億元，年減 46.78%，該公司今日公布去年財報，稅後純益 19.29 億元，年減 69.61%，依 116.66 億元股本計算，每股純益為 1.65 元。

興富發去年第 4 季稅後純益 8431 萬元，季減 93.03%，年減 91.99%，單季每股純益為 0.03 元。

對於去年股利發放額度，董事長鄭志隆先前在法說會表示，將提案另由資本公積提撥分配股息，股利發放應不至於太差，而今天董事會決議以資本公積配發 2 元現金股利，合計配發 3.5 元，配發的股利 3.5 元額度為前一年的 7 成。

興富發去年完工建案只有淡水「紅樹林莊園」、台中「赫里翁傳奇」，總銷金額約 70 億元，加上銷售餘屋銷售約 75 億元，由於部分建案完工遞延到今年，興富發 2018 年包括內湖「雙湖匯」、南港「雙美館」、淡水「海洋都心」等案即將完工，合計完工案量約 476 億餘元。新推案部分則預計推出江翠北側重劃區、桃園、台中、台南及高雄案，推案總銷金額達 507 億元。