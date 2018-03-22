【富蘭克林】聯準會升息一碼，維持今年升息三碼預測

◆ 聯準會溫和升息，有利風險性資產

聯準會 3/20~3/21 宣布升息一碼至 1.50%~1.75% 區間，符合預期，央行官員維持 2018 年共升息三碼的預測不變，但利率點陣圖分布較去年 12 月會議上移，未來兩年升息路徑趨陡。然而，因聯準會鷹派程度低於市場預期，壓抑公債殖利率及美元指數 (DXY) 走低，新興市場貨幣多數走升，而美股走勢震盪，收盤小跌作收(彭博資訊，3/21)。

富蘭克林證券投顧認為，鮑爾主席於會後記者會表示，進一步漸進升息是實現聯準會目標的最佳方式，聯準會維持溫和漸進升息的步調，有利風險性資產表現，儘管川普政府的貿易保護政策仍將不定期干擾投資信心，但基本情境認為不至於引發全面貿易戰，建議現階段操作應穩中求進，以高息資產為核心，首選新興國家當地貨幣債券型基金、美國及亞洲平衡型基金，以及有放空美國公債的全球債券型基金，股票市場留意震盪加碼機會，美元休息有利新興市場表現轉強，看好金磚四國等新興市場股票型基金，掌握商品、科技、人口紅利等成長題材。

維持今年升息三碼預測，但利率點陣圖上移

決策官員預估 2018 年底基準利率中位數為 2.125 %，維持 2018 年共升息三碼的預估不變，但利率點陣圖分布較去年 12 月會議上移，未來兩年升息路徑趨陡，2019 年及 2020 年預估分別升息三碼及二碼。券商認為聯準會仍為今年共升息四次留下了空間，摩根大通及高盛證券均維持今年一季升息一碼的預測 (彭博資訊，3/21~22)。

就經濟預測方面，官員對經濟前景的預測較去年 12 月樂觀，聯準會上修 2018~2019 年經濟成長預測，並調降 2018~2020 年及長期失業率預估。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長克里斯．摩洛斐 (3/21) 表示，聯準會利率點陣圖顯示明、後年升息速度可能略為加快，但幅度仍屬溫和，我們認為費心揣測聯準會一年要升息幾次並無太大意義，因為聯準會決策將依據經濟數據進行調整，重點應放在美國強健的經濟基本面，伴隨溫和上揚的通膨及利率環境，不會改變景氣及市場方向。

而本次會議是聯準會新任主席鮑爾主持的首場利率會議，因此許多觀察人士急於了解鮑爾的方法或溝通方式是否會有不同，儘管他的評論較前任主席葉倫簡潔，但溝通方式並無太大不同，顯示聯準會政策的延續性。

波動回歸，平衡型基金穩中求勝

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普宣布對進口鋼及鋁徵稅短期對經濟影響有限，但川普採取的關稅措施未來若引發全面貿易戰可能使全球經濟成長前景受到威脅，但我們認為川普政府主要是希望透過貿易談判爭取中國等國家加速開放市場，基本情境認為不至於引發全面貿易戰。後續留意與智慧財產權相關 301 調查報告，消息面仍可能造成股市波動，建議投資人可透過美國股債平衡策略介入，達到風險與報酬兼顧的目標。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，我們看好美國企業稅改革的潛力，可望帶動企業匯回海外獲利及鼓勵企業增加國內投資，支持更高的經濟和獲利增長，不過，貨幣政策正常化及全球各種政治局勢可能令市場波動回歸，建議投資人應做好準備，我們利用靈活、戰術策略進行跨資產類別投資，以駕馭不確定的市場前景，考量全球經濟同步增長且通膨溫和以及固定收益市場可能面臨的風險，基金目前股債配置約六比四 *，債券配置因應利率上揚環境靠攏低存續期間債券。

結構成長題材匯聚，科技產業基本面佳

臉書傳出用戶個資外洩，壓抑近期美國科技股表現，歐美主管機關要求臉書進行說明，德意志銀行 (3/19) 認為，這起事件風險有三，包括新聞頭條風險、臉書政治廣告可能受到限制，以及最為重要的是，若法規監管趨嚴最終可能影響臉書的廣告業務。不過，德意志銀行認為，這次事件距離大幅限制定向廣告的立法仍有相當大的差距，重申買進評等。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯認為，科技股仍相當具有吸引力，2018 年，有多項驅動科技股表現的正向觸媒，首先是美國企業稅改革，許多企業已表示將增加科技支出，另外，科技公司過去留存在海外的獲利可望回流美國，這些現金將用於提高資本回報。鑒於科技支出展望正向，科技產業具備高品質的企業模式及提供良好的成長性，包括人工智慧、雲端運算、電子商務、金融科技、新媒體、物聯網及機器人等技術及應用快速發展，形塑科技股的漲升實力，正向看待科技股前景，次產業中看好應用軟體及網路股。

* 資料來源: 富蘭克林坦伯頓基金集團，資料截至 2018/1 月底，不含現金。

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