康和證衝創新業務 將推康和幣與成立創投

康和證券 (6016-TW) 董事長鄭大宇今 (22) 日指出，日前率先推出最低投資單位 1 股的創新台股投資工具「自訂槓桿股權選擇權」，意外吸引市場新興的「小小資」族群進場，為搭配此新投資工具，康和證將推出康和幣專案，並透過康和新金鑽平台上的模擬交易系統吸引年輕族群。

此外康和證也將申請成立康和創投，拚金融創新並整合集團資源。

「自訂槓桿股權選擇權」是讓投資人就算僅有 10 元，也擁有投資股票的機會。康和證指出，自 2 月上線以來意外吸引市場新興的「小小資」族群進場，單筆交易金額在千元以下的客戶占比高達 40%。

除了「小小資」之外，其他投資族則是每日以數萬元的資金搭配 50 倍的槓桿交易，創造高達千萬元的交易金額，占成交量比重達 60%。

儘管市場上面臨不少大型券商激烈競爭，康和證仍積極突破重圍，搭配「自訂槓桿股權選擇權」上線，創新推出康和幣專案，首創讓客戶以開戶獎勵得到的康和幣點數，在康和幣虛擬交易平台投資。

鄭大宇說明，此舉除了可讓獎勵點數透過投資來達到增值的效果，同時也讓投資人在真實交易衍商產品前，利用康和幣交易平台更深入了解創新產品的特性。

另一方面，康和證總經理邱榮澄指出，預計 4 月申請成立康和創投，藉此更早期布局有成長潛力的公司，並結合深入研究產業趨勢的能力，提供廠商輔導甚至是藉此爭取承銷案，更加整合內部資源。

邱榮澄強調，在 Fintech 的發展下，據點相對少的中小券商也可藉由加強電子服務得到客戶青睞，是一個轉機。