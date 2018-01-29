康和證全新台股投資工具上線 最低投資單位1股

小資族投資高價股除了選擇定期定額買股機制，康和證券 (6016-TW) 瞄準小資族投資的需求，今 (29) 日宣布率先推出最低投資單位 1 股的創新台股投資工具「自訂槓桿股權選擇權」，未來即便投資人僅有 10 元，也擁有投資股票的機會。

康和證說明，「自訂槓桿股權選擇權」發行標的連結國內上市櫃超過 300 檔股票和 ETF，最大特色是將原本台股集中市場的最低交易單位由「1000 股」縮小為「1 股」，雖然名為選擇權，但由於深度價內的特性，使其價格波動幾乎 100% 與標的股票連動，可以一圓小資族投資優質高價股的夢想。

另一方面，此全新投資工具可提供客戶 1 倍至 50 倍不等的槓桿融資機制，由客戶自選槓桿，適合有意放大投資波動、分散投資目標的投資人。

以 1 月 25 日的台股為例，投資人可於盤中在康和新金鑽平台以「大立光股票市價 3840 元」、 「10 倍槓桿」 簽訂「1 股」的大立光自訂槓桿股權買權契約，只需付出權利金 384 元，即可獲得參與大立光漲跌的機會。

此外，為服務更多客群，康和證券新金融商品部業務副總沈行峰指出，電子交易平台接軌國際，平台周一 08:00 到周六 08:00 提供 24 小時不間斷服務。