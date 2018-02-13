康和證自行研發交易系統上線 成本大減9成

康和證券 (6016-TW) 今 (13) 日宣布，自行研發的全新證券電子交易系統已測試成功並正式上線，由於新系統為自行開發，相較委外開發成本大幅降 90%，輔以運算速度快，效益可觀。

康和證表示，金融業普遍面臨舊交易系統使用年份陸續接近上限，再加上逐筆交易時代來臨，軟硬體系統必須更新，相較於同業多採委外開發的模式，康和選擇自行開發並將軟硬體由封閉性系統改為開放式系統。

康和證說明，與委外開發相較，原本估算一台需 300 萬元的硬體費用，自行開發後減至 30 萬元，但計算速度可提升 10 倍以上，等於用 10 分之一的價格提升了 10 倍以上的速度。

由於新系統具備處理速度快、建置成本低和維護容易的優點，康和強調，未來逐筆交易制度上線將不必擔心發生硬軟體系統配套不及、跟不上交易速度的問題。

康和證資訊長張志堅指出，放眼國內金融界，大型具金控背景的券商多外包給專業資訊系統廠商修改程式，康和是唯一可以自行修改系統的券商，經過兩年開發、半年整合測試，新舊系統終於並行且成功上線，將持續檢視新系統的功能，確認上線實際交易完全無問題後，逐漸淘汰舊系統。

康和證董事長鄭大宇強調，康和持續推動金融創新除了與交通大學簽署備忘錄，針對 FinTech 金融科技創新技術發展與應用開發領域進行為期 3 年的產學合作，資訊部門近幾年也廣徵各界菁英投入 FinTech 研發。