〈三信商銀董監改選〉遠航取得5席優預期 張綱維：純投資不涉入經營 將推動IPO

三信商銀今 (22) 日召開股東臨時會，進行董事改選，樺福遠航集團董事長張綱維最後取得 5 席董事席次，大獲全勝，張鋼維強調，遠航只有 4% 持股，且對三信商銀只是純投資，沒有要涉入經營權，遠航本業還是航空。遠航進入三信商銀董事會後，將推動 IPO。

三信商銀今日召開股臨會，選舉 15 席董事，張綱維原本以取得 3 席為目標，最終取得 5 席，大獲全勝。

樺福遠航在 2011 年就開始投資三信商銀，三信的前身是第三信用合作社，因為以前是會員制，股東都是會員，張綱維透過向老社員慢慢收購取得股票，持股約 4%。

三信商銀有 15 席董事，張綱維原本在其中擁有獨立董事 1 席，但日前他宣布參與董監改選，強調可取得 3 席一般董事。今日選舉結果出爐，張綱維原本以取得 3 席為目標，最終取得 5 席，占所有董監超過 1/3 席次。

張綱維表示，可以取得 5 席董事，除以遠航擁有的股份，加上手中掌握的委託書，另外則是小股東支持加上配票成功，使取得席次遠超過原先預期的 3 席。

張綱維進一步表示，遠航將全力監督三信商銀的公司營運，且他本人也會進駐董事會，未來將推動 IPO。

國票金 2015 年曾看上三信商銀，引爆併購議題，媒體關切張綱維進入董事會後是否會推動三信商銀重啟與國票金併購，對此張綱維表示，三信商銀就是三信商銀，且是百年老店，絕對不會重啟與國票金併購。

至於金管會關切遠航大股東適格性，張綱維強調，遠航只有 4% 持股，對三信商銀只是純投資，沒有要涉入經營，在強力監督下希望三信商銀能夠更好，而遠航本業還是航空，假如要增加持股，也會等金管會同意才增加，一切依法辦理，此外除了三信商銀，遠航不會再投資其他金融股，也不會有產金分離疑慮。