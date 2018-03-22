陸商務部回應美國301調查：必將採取所有必要措施 堅決捍衛自身權益

摘要：中國商務部稱：關於 301 調查，中方已多次表達立場，我們堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑。中方絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

周四，商務部條法司負責人就美可能近期公布 301 調查結果發表談話。

相關負責人稱：

我們注意到，最近有報導稱，美方將很快公布對華 301 調查結果並可能對中國採取限制措施。關於 301 調查，中方已多次表達立場，我們堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑。中方絕不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

習近平主席指出，經貿關係是中美關係的「壓艙石」和「推進器」。兩國建交近 40 年，貿易規模增長了 232 倍，雙向投資累計超過 2300 億美元。美國業界普遍對美方單邊行動感到擔憂，已有 45 家美商協會明確提出反對意見。

我們希望美方能夠認清中美經貿關係互利共贏的本質，不要做出損人害己的舉動。

美國最快可能於本周宣布對大量中國商品徵收關稅。在決定宣布之前，中美雙方以及美國國內各個組織的角力已經拉開。

彭博在周二報導中援引知情人士稱，川普政府認為中國侵犯了美國企業的大量知識產權，因此最早可能在本周宣布對最高 600 億美元中國商品徵收關稅。路透周二報導提到同樣的數額，同時指出川普針對的對象主要包括科技和電信行業。

另據美國政治網站 Politico 報導，美國政府考慮對電子、電信設備、家具、玩具等 100 多種中國產品徵收關稅。此外，美國政府還計劃對中國投資施加限制。

這一面向中國的關稅計劃，是美國貿易代表萊特希澤去年所展開調查的結果。

去年 8 月 14 日，川普簽署行政命令，指示萊特希澤按照美國《1974 年貿易法案》第 301 條對中國是否侵犯美國知識產權發起調查，這一條款也被稱為美國貿易的「核武器」。 8 月 18 日，萊特希澤正式宣布對華啟動 301 調查。

對於美國的一系列關稅計劃，美國財長姆努欽在剛剛結束的 G20 會議期間表示，這是美國保護自己的產業不受傾銷以及不公平競爭衝擊的舉措。他提到：

目的不是向所有人徵收關稅，而是要解決問題。

我們對於維護自己的貿易地位不會畏懼，我們不希望捲入貿易戰，但希望讓美國公司擁有自由和公平貿易的權利。

對於這些說辭，美國國內企業似乎認可其目的，但是對做法卻並不贊同。《華爾街日報》上周日引述一封聯名信稱，45 家貿易協會的聯合呼籲川普政府暫停對中國產品徵收關稅的計劃。這些協會涵蓋科技、零售、農業和消費品等行業，具體包括蘋果、谷歌、IBM、耐克、沃爾瑪等公司。

這一聯名信提到，實施嚴厲的關稅政策將引來報復，重創美國出口業，從而對美國經濟產生負面影響，美國政府不應對中國採取關稅或其他措施，以損害美國消費者和投資者的利益。

中國對美國此舉早已明確提出反對。在去年 8 月美國對華 301 調查啟動後，中國商務部隨即表示，美方無視世貿組織規則，對華啟動 301 調查是不負責任的。中方將密切關注調查的進展，並將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。

今年 3 月 8 日，中國外交部長王毅在兩會記者會上表示，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。

周二，中國國務院總理李克強在發布會上再次強調，中美打貿易戰對雙方都沒有好處，沒有贏家，「我希望雙方還是保持理性，不要感情用事，避免打貿易仗。」

『新聞來源／華爾街見聞』