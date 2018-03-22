德銀：當前全球央行升息速度為七年來最快

摘要：在聯準會本次升息前，德銀在對 2008 年來 27 家央行的政策行動進行梳理後發現，今年它們升息和降息次數的比率已達 1.75，為 2011 年來最高，遠高於 2012-2016 年間的 0.3，也高於去年的 1.25。

全球貨幣政策進入緊縮周期，德銀統計發現，如今這種緊縮出現的速度已達到 2011 年來最快。

在聯準會本次升息之前，德銀在統計 2008 年雷曼兄弟崩塌以來 27 家央行的政策後發現，這些央行升息的次數和降息次數的比率已達到 1.75，遠遠高於 2012-2016 年間的 0.3，也高於去年的 1.25。

德銀發現，在這 27 家央行中，發達經濟體央行表現的最為鷹派，今年累計已有 3 次升息，去年則有 9 次升息而沒有一次降息。在 2012-2016 年間，發達經濟體央行升息的次數則僅有 3 次。

台北時間今日凌晨 2:00，聯準會宣布升息 25 個基點，聯邦基金利率上調至 1.5%-1.75%，符合市場預期。

總體來看，聯準會表態頗為鷹派，比如上調了今明兩年經濟增長預期、上調了未來兩年核心 PEC 通膨預期，還小幅上修了未來兩年的升息次數，下調了未來三年的失業率預期。

但聯準會公布的利率預測中值「點陣圖」顯示，聯準會官員預計，今年升息三次，和去年 12 月的情況一樣，並不像市場普遍認為的將會升息四次。

上述報告發布於 FOMC 聲明發布之前，德銀依然預計聯準會今年會升息四次。

『新聞來源／華爾街見聞』