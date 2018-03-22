Lake Resources NL超額認購籌資$450萬

鋰勘探公司 Lake Resources NL (ASX:LKE)（澳大利亞證交所交易代碼：LKE）（簡稱 "Lake" 或 "LKE"）公告公司已經通過向資深和專業投資者私募獲得了 $450 萬（未計費用）超額認購的承諾，以 $0.135 每股的價格發行了 33,333,335 股新的 LKE 股票（簡稱 "募股"），附加可在 2018 年 12 月 15 日或之前以 $0.20 的價格、以 1:2 的比例行使的期權。募股將在 2018 年 3 月 26 日（星期一）完成。



- Lake 通過私募完成了 $450 萬的超額認購



- 由於目前股東的大量需求，出價高出了 $400 萬



- Patersons Securities Limited 和 Hunter Capital Advisors Pty Ltd 兩家公司為聯合牽頭經辦人



原本計劃募集 $400 萬，由於目前股東的大量需求，提高了出價。公司同意根據 ASX 上市規則中的上市要求來尋求期權報價。



通過私募籌集的資金將用於 Lake 在 Olaroz、Cauchari 和 Paso 鹵水鋰項目的進一步勘探，以及正在進行的 Kachi 鹵水鋰項目的鑽探和初步概略研究。另外，資金的一部分將用來償還未付的票據和用做流動資金。



Lake Resources 的董事總經理 Steve Promnitz 說："Lake 衷心感謝股東為支持 Olaroz 和 Cauchari 區域的勘探活動所表現出的極高興趣，這兩個區域緊鄰高品位鋰產地或鑽孔，擁有高品位和流速。"



Lake 全權擁有的旗艦鹵水項目（覆蓋了超過 17 萬公頃的面積），Olaroz/Cauchari/Paso 和 Kachi 與主要的世界級鹵水項目（位於阿根廷極具前景的 "鋰礦三角區"）情況相似。公司的 Olaroz/Cauchari 項目毗鄰 Orocobre 的 Olaroz 鋰生產項目和 SQM/Lithium Americas Cauchari 開發項目。 Lake 最近與胡胡伊（Jujuy）省政府簽署了一個里程碑式的協議，確認了公司 Olaroz/Cauchari/Paso 項目的保有權，並且自兩年前收購以來第一次准許 Lake 進行進一步鑽探活動。



公司目前正在對其 Kachi 鹵水鋰項目（全權擁有 - 採礦租約）進行鑽探。 Kachi 項目覆蓋了鹽湖 5 萬公頃的面積，位於 FMC 鋰項目以南且靠近 Albemarle 的 Antofalla 項目。將於 4 月 / 5 月起公佈結果。



瀏覽英文原文，請訪問:

http://abnnewswire.net/lnk/F8102FHR

Steve Promnitz 董事總經理 Lake Resources NL 電話: +61-2-9188-7864 電郵: steve@lakeresources.com.au