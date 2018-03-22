謝金河：大立光瞬間從老大變老二！

兩岸三地的光學變焦鏡頭產業競賽，今年出現更激烈的變化，全球最大的大立光這半年來股價一蹶不振，股價從 6075 元慘跌至 3420 元，市值從 8146.57 億元跌至 4586.22 億元，反而大立光的競爭對手舜宇光學不斷往上走高，最近股價寫下 171.6 元的歴史紀錄，市值達 1870.44 億港元，約台幣 6966 億，以大約 2000 億台幣的差距打敗大立光，成為兩岸三地最大的光學變焦鏡頭大廠。

最近兩家光學大廠都公告 2017 年成績單，大立光營收 531.27 億，稅後純益 193.65 億，EPS 高達 193.65 元，寫下臺灣上市企業空前最佳的 EPS。而舜宇光學公告去年營收 223.66 億人民幣，成長 53%，稅後淨利 29 億人民幣，成長 128%，如果把舜宇的人民幣換成新台幣，那麼營收是 1031.57 億台幣，淨利為 133.79 億台幣，舜宇的營收已比大立光多一倍，但稅後淨利還差 60 億，可是市值卻比大立光多 2000 億出來，這個差別就是最近 FII 到上海上市引起的討論，就是本益比的問題。



大立光這一輪股價慘跌，本益比從 31 倍掉到 18.9 倍，而舜宇本益比達 48.36 倍，單是本益比倍數就差兩倍，這是台灣的資本市場必須思考的競爭力問題。



但最核心的仍在企業自己的競爭力，過去大立光守住蘋果，她的塑膠鏡頭太成功，忽略了玻璃鏡頭未來的應用，舜宇在塑膠鏡頭根本不是大立光的對手，於是在玻璃鏡頭的車載鏡頭應用走出寛廣大路，如今 3D 感測技術應用，全以玻璃或玻璃加塑膠的 G 加 P 鏡頭為主，大立光今年前兩月營收比去年同期掉兩成，讓人覺得不安，和舜宇光學頻頻發布「盈喜」，真的很不一樣。



過去台灣的資本市場給大立光帶來很大機遇，大立光市場逾八千億的當下，大立光沒有趁機到德國或日本併購一些有實力的光學變焦鏡頭廠，錯失持續保持領先的態勢。其次，大立光愈漲愈大，但是公司當局一直不願意譲資本額適時放大，把公司調整到最適當規模，像大人穿小孩的衣服，把自己栓住了。三是大立光太成功，反而使他們太驕傲，忽視了外在環境的巨大變化，在市場面，他們只專注經營外資法人關係，國內小散戶他們根本不在乎，外界聲音他們聽不到⋯⋯



現在大立光真正的大考驗來了，如何恢復過去像雄獅一般的競爭力？林恩平兄弟得好好打坐想想！



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