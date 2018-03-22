本周四川普貿易戰再發力！白宮將公布針對中國方案

摘要：白宮副新聞秘書媒體稱，川普周四將宣布，針對中國知識產權問題採取貿易行動。此前媒體稱，周四宣布的方案可能包括限制中資在美投資、對至少 300 億美元總值的進口中國產品徵稅。

可能就在本周四，川普政府將公布針對中國的一籃子方案，除了對上百億美元總值的中國產品徵稅，還可能對知識產權徵稅、限制中資投資。

當地時間 21 日本周三，白宮副新聞秘書 Raj Shah 表示，川普本周四將宣布，針對中國知識產權問題採取貿易行動。

周三稍早，CNBC 援引白宮高官消息稱，美國時間本周四，白宮將宣布關稅方案，針對中國竊取美國知識產權。

同日華爾街日報援引消息稱，白宮準備讓中國企業收購美國先進技術和投資美國企業難度明顯加大，計劃本周四公布提議對中國懲罰性措施的方案，其中包括限制中國企業在美投資的可能措施，並指示美國財政部列出管理來自中國投資的法規。

上述消息提到，以上方案還包括對至少 300 億美元總值的進口中國產品徵稅。包括關稅打擊的進口產品總值在內，以上計劃的細節還在變動，在進行討論。大致的關稅徵收目標和稅率預計會在本周四公布，美國行業對最終決定有發言權，他們將得到機會，對哪些產品應面臨徵稅置評。

不過 CNBC 消息稱，周四公布的方案不包括對中國投資和學生簽證方面的限制。

除了上述方案，川普政府還可能本周亮出對華貿易的「核武器」。



美國對華貿易「核武器」——301 調查結果將很快揭曉。

中國對美國此舉早已明確提出反對。在去年 8 月美國對華 301 調查啟動後，中國商務部隨即表示，美方無視世貿組織規則，對華啟動 301 調查是不負責任的。中方將密切關注調查的進展，並將採取所有適當措施，堅決捍衛中方合法權益。

本月上旬川普簽署實行進口鋼鋁關稅的決定。此前有分析認為，美國這一關稅的矛頭只有一個，就是中國。近來又傳出川普會針對中國再出貿易保護舉措的消息。

川普準備在本周五以前公布關稅方案，準備對一年總值 600 億美元規模進口中國的商品徵收關稅。高級助理此前提出徵稅商品總值為 300 億美元，在川普指示後範圍擴大。

上述消息稱，新的關稅將針對中國 100 多種產品。川普認為，這些產品是中國企業根據從美國企業竊取或者迫使美國企業交出的商業機密製造。

當地時間 20 日本周二，美國財長梅努欽在出席 G20 峰會後表示，美國的一系列關稅計劃是為了保護本國產業不受傾銷以及不公平競爭衝擊，「我們對於維護自己的貿易地位不會畏懼，我們不希望捲入貿易戰，但希望讓美國公司擁有自由和公平貿易的權利。」

對於這些說辭，美國國內企業似乎認可其目的，但是對做法卻並不贊同。《華爾街日報》上周日引述一封聯名信稱，45 家貿易協會的聯合呼籲川普政府暫停對中國產品徵收關稅的計劃。這些協會涵蓋科技、零售、農業和消費品等行業，具體包括蘋果、谷歌、IBM、耐克、沃爾瑪等公司。

這一聯名信提到，實施嚴厲的關稅政策將引來報復，重創美國出口業，從而對美國經濟產生負面影響，美國政府不應對中國採取關稅或其他措施，以損害美國消費者和投資者的利益。

『新聞來源／華爾街見聞』