卓爾集團(02098-HK)與新交所附屬公司及GeTS成立合營公司

卓爾集團(02098-HK)公布，于2018年3月31日，公司的全資附屬公司卓爾互聯(BVI)有限公司已與Asian Gateway Investment Pte Ltd.及國際電子貿易私人有限公司(GeTS)訂立合資公司協議，據此，訂約方已同意于新加坡成立合資公司，主要從事建立及營運線上全球商品貿易平台。該貿易平台將為買賣不同商品提供單一平台，并提供線下及線上服務，包括交易配對、交易融資、供應鏈及物流服務、全球監管合規服務及提供貿易數據及指數。

卓爾互聯將為合資公司股本注資現金800萬新加坡元(將由集團内部資源提供資金)，而Asian Gateway及GeTS將各自為合資公司股本注資現金100萬新加坡元。合資公司將由卓爾互聯持股80%，Asian Gateway及GeTS則分别持股10%。

Asian Gateway 為于新加坡注冊成立的投資控股公司及新加坡交易所有限公司(新加坡證券交易所的運營商)的全資附屬公司。GeTS為于新加坡注冊成立的公司，主要從事提供全球貿易鏈接服務，幫助貿易商符合世界各地政府機關及貿易協會的監管及合規要求。

董事認為，透過利用集團于中國營運B2B貿易平台的豐富經驗及領先地位，同時憑藉新交所于制定全球貿易指數專業知識和GeTS就國際貿易提供監管合規服務的經驗及其控股公司作為東盟貨運代理成員的優勢，組建合資公司可將集團電子商務業務擴展至國際貿易市場。

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