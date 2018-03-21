【港股解碼】新華保險今日股價急挫超10%，還值得投資嗎？

新華保險（01336-HK）公布2017年度業績，首次公布了公司剩余邊際數據，公司副總裁兼總精算師龔興峰稱，截至去年底公司剩余邊際利潤爲1700億元人民幣，較前年同期增長約21%，該指標是壽險公司計提的准備金，並在整個保險合同期間內進行攤銷，可以視爲公司未來盈利能力。

數據有增長，可惜新華保險經曆一年業務調整，去年僅多賺9%至53.8億元，遠遜于市場預期的雙位數增長，增派末期息8%至0.52元（約0.62港元），股息回報率爲1.4厘。新華保險使出「息」誘一招，無奈業績令一衆分析師大跌眼鏡，新華股價繼昨日收跌2.21%之後，今天急挫逾10%，收報39.85港元，創逾八個月低，成交急增至5750萬股。

股價跌得這麽慘，那還值得投資嗎？我們看下大行看法，摩根士丹利關注的三點，新業務價值(VNB)及盈利分別僅增15%及9%，VNB的增幅較該行原來預期的25%爲低，下半年VNB增長動力亦放緩，僅得0.3%。毛保費疲弱，傭金成本則上升，以及持續增加儲備，上述令盈利亦處于弱勢。投資收益同比僅持平，償付比率處于282%之充足水平，但同比跌12個百分點。大摩給予新華保險評論是「與大市同步」，目標價57元。

裏昂更狠，下修今明兩年盈測分別17%及22%。更指今年新華保險純利之所以增長超過32%，是由于投資表現帶動，預料股本回報率由去年的8.8%，上升至10.4%。

公司截至去年底趸交保費較前年大幅下降83.3%至40.18億元，公司董事長兼首席執行官萬峰稱，公司從去年已不再推趸交保單計劃，到今年前兩個月，趸交保費(指一次過繳交保費)已經低于2個億。目前公司業務主要策略爲續期保費拉動收入增長，今年公司約有20%左右的期交保費增長。萬峰預計，公司今年預計續期保費超900億元，明年將會突破1100億元。

Q1:公司目前健康險銷售不算太理想，此前爲健康險産品「健康無憂」定下150億元人民幣的目標指引，有無考慮下調目標計劃？

萬峰：我們兩年前轉型之時就將健康險作爲主打險種，目前公司的健康險新單占首年保費比例約在35%，雖然健康險發展速度不及預期，但其業務占比比重仍在提升。目前無調整業務計劃、考核等大的變動。

Q2：目前健康險以重疾險爲主，未來有什麽産品策略？

萬峰：目前健康險以重疾險爲主是想以此切入作爲滿足客戶需求的主要方式。今年公司將推出「健康無憂」老年版。另外，公司目前力推「組合銷售」模式，因此還將推出圍繞重疾險衍生出的29款醫療險作爲附加險。

Q3：公司在銷售隊伍建設方面有什麽樣的策略？

萬峰：公司會防止盲目擴張隊伍，專注提升銷售人員的生存能力。目前內地壽險銷售隊伍的現狀是人員增長快，留存低。很多公司砸重金提高新人津貼，但新人傭金較低，無後續利益拴住人員因而人員流失大。新華的策略是調低甚至取消新人津貼，通過人員培訓等來促進出單量。另外，公司將重點放在「組合銷售」策略上，提升組合銷售能力，挖掘現有客戶附加險需求。

Q4：本月國務院機構改革方案提請十三屆全國人大一次會議審議，銀監會、保監會不再保留，組建中國銀行保險監督管理委員會。請問公司如何看待政策變化會帶來的影響？

萬峰：首先，從各家媒體的信息來看，我認爲這不單是機構的合並，而是將銀監會和保監會的重大政策制定權劃歸給央行，銀監會和保監會變成了政策的執行者，而非以前的制定者。其次，我認爲未來對于保險的監管將趨于嚴格，解決了一些産品處于銀行業和保險業夾縫中甚至監管不到的情況，相信産品亂象、缺乏監管等問題都將得到遏制。

■ 作者｜鄒舒惠

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