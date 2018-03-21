臺企銀新任總座施建安：目標拚年獲利百億元 爭取替員工加薪

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (21) 日舉行新舊總經理交接典禮，臺企銀總經理周燦煌屆齡退休，由原彰銀總經理施建安轉任。新任臺企銀總座施建安表示，自己從基層做起，一生都在銀行度過，這次轉任臺企銀會以年獲利百億元為目標，且若達成目標會爭取幫員工加薪，讓臺企銀員工的薪資達到同業水準。

施建安表示，臺企銀每年都在成長，獲利突破百億元，並非不可能的任務，且仔細研究過臺企銀獲利結構，公司資產上兆元，只要財務部和財富管理處操作得宜，要達到年獲利逾百億元的目標，並不是問題。而他也多次強調，若順利達成目標，希望常董支持幫員工加薪，同事工作會更有幹勁，將來業務會做得更好。

施建安也透露，臺企銀薪資較同業明顯偏低，若彰銀的處長職若轉任到臺企銀，同樣的職位，月薪至少少 3 萬元，因此，他表示，若臺企銀達成獲利目標，希望公司支持員工加薪，力求達到同業的水準。而估算要達成同業水準，至少要加薪 10%。

至於如何達成獲利百億的目標，施建安說，要控制銀行的逾放比率，並嚴守內控法遵，小銀行禁不起罰款。

而海外布局部分，施建安認為，銀行須先聚焦人才培育，力求穩健後，再拚海外布局。目前臺企銀海外已有 8 家分行，包括香港分行、上海分行、武漢分行、東京分行、美國洛杉磯分行、紐約分行，澳洲雪梨分行，以及布里斯本分行等。

臺企銀今董事會也決議股利配發，將配發現金股利 0.268 元、股票股利 0.4 元，合計股利為 0.668 元。施建安表示，昨 (20) 日從彰化銀行退休，領了一筆退休金，為了力挺臺企銀，將大部分的退休金拿來買臺企銀的股票，預估買進逾百張。希望日後在臺企銀退休時，自己的退休金可以增加 1 倍。