〈臺企銀展望〉體質轉好「脫胎換骨」 董座黃博怡：今年聚焦一青二老三創

臺企銀 (2834-TW) 今 (16) 日舉行新春記者會，董事長黃博怡表示，今 (2018) 年海內外銀行經營挑戰比以往更加嚴峻，該公司經營策略上將別於一般商銀，業務方向定調為「一青、二老、三創」，將加強青年創業輔導模式、推動銀髮金融，並扶植新創產業。

黃博怡指出，臺企銀進入第 2 個百年，去年一次打銷慶富案新台幣 18 億元的呆帳後，還能繳出稅前盈餘 57.17 億元的成績，資本額亦從 387 億元來到 615 億元，顯示台企銀的體質轉好，可用「脫胎換骨」來形容。

此外，去年台灣維持低利環境、海外市場競爭白熱化、遵法要求趨嚴，加上國內授信案亦有變數，對金融機構營運仍充滿挑戰，在此狀況下，臺企銀去年資產品質仍大幅改善，逾放比自 0.43% 降至 0.33%，備抵呆帳覆蓋率自 277.63% 升至 327.57%。

展望今年，黃博怡表示，經營策略定調為「一青、二老、三創」，聚焦在青年創業輔導，且有鑑於人口老化和住宅老化等狀況，臺企銀將持續推動都更金融、銀髮金融，並持續扶植新創產業，特別是 5+2 新創產業，另也會推動相關金融商品，致力重塑專業銀行角色，建立獨特企業價值。

黃博怡說，今年臺企銀也會朝發揮中小企業專業銀行特色、提升資訊系統與資安防禦能力、強化獲利與風險控管、推行法遵文化、重視員工職能訓練與工作傳承、善盡社會責任等目標邁進。

根據統計，目前臺企銀國內營業據點共有 125 家，國際金融業務分行 1 家，證券分公司有 17 家，海外分行共有 8 家，包括香港分行、上海分行、武漢分行、東京分行、美國洛杉磯分行、紐約分行，澳洲雪梨分行，以及布里斯本分行等。