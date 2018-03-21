【運達投顧】聯準會升息的影響

◆盤勢分析

美國聯準會預計在本周升息一碼，就教科書的理論來說，升息對股市會有不利的影響，那為什麼聯準會要升息？難道是看股市不爽嗎？其實不是這樣的，如果我們把股票市場的歷史紀錄與升息循環放在一起，你會發現到股市在升息循環的時候短線會有回檔，長線卻是走大多頭。在投資市場裡面，債券與股票的佔比大約 6:4，債券的投資金額還是多於股票，如果央行一旦升息債券殖利率會上升，資金就會從股票轉向債券，這是一個資金流動的結果，還記得美國股市大跌千點那天嗎，就是在反應公債殖利率攀升的風險。雖然殖利率攀升會吸引資金轉入債券市場，但是，債券與股票最大的差異在於『成長』，企業會因為市場景氣好轉獲利數字增加，只要成長率高於債券殖利率的表現，資金還是會往股票市場移動，央行敢升息看準企業的獲利成長會大於殖利率的上升，短期資金移向債券，最後還是要回到股票市場裡面來。

短空長多格局有拉回要找標的來做布局，跟大家談很久的漲價題材被動元件今天再度引領大盤上攻氣勢，精神指標 2327 國巨今天再創歷史新高，上檔已經沒有賣壓，法人的借券籌碼已經被軋到空單，從產業的趨勢來看，預估單季會有 10 元的獲利水準，整體本益比還是相當便宜，被動元件的漲價效應沒有改變，相關族群都還有上漲的空間，包括了通路商 3026 禾伸堂 3090 日電貿 2492 華新科 2456 奇力新今天都有不錯的表現。生技與電容類股都有資金在做布局的訊號，資金正在做移轉輪動當中，就指數的角度來看行情並沒有太大表現，但是，主流族群表現的非常活潑，選股不選市，在聯準會最後的利空出來之前，務必做好規劃與布局！！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

