台塑化最後一盤湧逾萬張賣單急跌 業內解讀是對敲沒有成功

大型權值股台塑化 (6505-TW) 今 (21) 日極罕見在最後一盤爆出多達 15200 張的大單，造成股價由原本的小漲一口氣殺到暴跌逾 8%，令市場譁然，券商資深業內人士指出，目前市場上消息並不明確，但主要是在傳主因為「對敲沒有操作成功」所致。

業內人士說明，所謂對敲是買賣雙方已言議好在最後一盤以市場價格交易，不過，若是價格沒有談好或是時間上沒有掌握好就會出現這樣的狀況，風險相對高，若是掛賣但沒有買盤接手就會造成錯帳。

然而，目前市場並未有清楚關於賣方的消息，根據最新公布數據，外資今日賣超台塑化近 4700 張，是一年來單日賣超最多。

另一方面，業內人士表示也有傳聞是外資大量出脫來壓抑指數，不過，若是有意壓大盤可以選擇其他如台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 等標的，且今日加權指數仍維持平盤之上，並未見到重挫的恐慌性壓力。

在台塑化尾盤重挫之下，終場影響加權指數約 30 點，終場以 11011.07 點作收，微漲 0.23 點。

據了解，過去也是有肥手指事件，也就是交易員不小心誤觸造成市場上急殺或急拉的狀況，導致錯帳。

法人指出，若是錯帳事件，由於台塑化基本面無虞，營運成長可期，不排除股價可望在明日回穩。