【港股解碼】騰訊二十年，風華正茂業績仿佛開了掛

都說股市有兩條投資思路：強者恒強，或物極必反。顯然，騰訊（00700-HK）的走勢屬於強者恒強一類。如果我們在2016年底以每股180港元/股為代價持有一手騰訊，到如今已獲得約28000港元的收益，平均一股淨賺280港元左右。如此暴利，縱觀A股和港股市場，可能也只有茅臺（600519-CN）能與之媲美，而其背後凸顯的則是騰訊近二十年來“開掛”了的業績。

騰訊股價走勢

騰訊二十年，業績仿佛開了掛

1998年，恰同學少年的五個人，馬化騰、張志東、許晨曄、陳一丹、曾李青創辦了騰訊。當時公司的業務是拓展無線網路尋呼系統，為尋呼臺建立網上尋呼系統，主要針對企業或單位的軟體開發工程。

1999年，模仿ICQ的即時聊天工具OICQ（後來的QQ）推出。作為第一款點對點、一對多的聊天軟體，QQ集合了聊天、公共聊天室、單點傳輸檔等功能，恰逢其時切中市場需求，由此也帶來用戶的爆發式增長。

2000年的時候，QQ用戶註冊數達500萬，基本已佔領中國線上即時通訊接近100%的市場，而以這款以萌寵小企鵝為標誌的軟體為基礎，騰訊不斷拓展如會員、換裝、皮膚、小遊戲、郵箱等增值業務，由此奠定了在中國互聯網市場的大佬地位。

2011年，騰訊又推出了另一款通訊產品，即通過網路快速發送免費語音短信、視頻、圖片和文字，支持單人、多人參與。同時，也支持使用社交插件“搖一搖”、“漂流瓶”、“朋友圈”、“公眾平臺”、“語音記事本”等服務的微信。這款軟體完美複製了當時QQ的傳播速度，僅用433天用戶破億，此後一路勢如劈竹，佔領了幾乎每個人的手機頁面。

據微信團隊在騰訊全球合作夥伴大會發佈的2017年數據報告顯示，微信平均日登錄用戶9.02億，同比增長17%。日均發佈380億次消息，增長25%。裹挾著如此的龐大的用戶量，各種增值服務如朋友圈廣告、公眾號、支付、第三方介面紛紛成了騰訊的吸金利器。據其2017年半年報顯示，社交及其他廣告收入增長61%達60.71億元，而其中最大貢獻者來自微信朋友圈、微信公眾號所帶來的廣告收入。

但值得注意的是，在微信風馳電掣佔領市場的同時，同屬於即時通訊工具的QQ並沒有被弱化，依靠強大的協同及差異化行銷能力，QQ依然是騰訊穩定的利潤源泉。

踩在兩款社交軟體巨人的“肩膀”上，騰訊的遊戲業務如火如荼，目前已成為增收增利的重要一極。從最初的鬥地主到消消樂，再到地下城與勇士到英雄聯盟，特別是2015年底王者榮耀的推出，徹底將騰訊遊戲推到了市場的巔峰。據APP Annie發佈的2017年5月全球手遊指數榜單，《王者榮耀》僅憑iOS平臺的收入就拿下了全球手遊綜合收入榜冠軍。據其2017年中期財報顯示，騰訊第二季度的網路遊戲收入增長39%至人民幣238.61億元，主要來自包括《王者榮耀》在內的智能手機遊戲和《英雄聯盟》等個人電腦遊戲的收入增長。

受益於在多個業務板塊營收強勁增長，及各類創新投資下形成的規模效應，騰訊業績猶如“芝麻開花節節高”。

就2017年前三季度而言，騰訊實現總收入為1713.68億元，比去年同期增長59%；淨利潤由去年同期的305.66億元增長66%至507.13億元，每股淨資產24.53港元，淨資產收益率21.76%，儼然一副“開了掛”的樣子。事實上，除了業績上“開掛”，騰訊的觸角早已跨越社交、遊戲，遍及我們生活的各個角落。

騰訊二十年，跨越社交、遊戲，投資遍及各行業

騰訊究竟投資了多少專案，我們無法一一細數，但至少在音樂、文學、動漫、影視、票務、視頻、直播、體育、互聯網金融、互聯網車險、商超、家居領域，騰訊是常客。

從最近的2017年來看，騰訊投資多達上百個專案。為了搶佔新零售風口，騰訊或單獨或攜手合作夥伴先後入股了永輝超市、萬達、家樂福、唯品會、海瀾之家，意在打造自己的零售商業帝國。

二手車市場，騰訊看好二手車交易領域高速增長的機會以及線上線下的融合所帶來的成交效率以及用戶體驗的提升，在易鑫之後又領投車好多8.18億美元融資。

人工智慧領域，雷鳥科技、樂聚機器人、雲跡科技、十字星、酷開、小電；醫療健康，好大夫線上、企鵝醫生；教育領域，好孩子點讀、猿題庫、輕客……

放眼國際，美國的斯圖飛騰、Octopus，加拿大Element AI、Wattpad，德國Lillum Aviation，泰國Ookbee，印度Ola，澳大利亞Airwallex……都有騰訊出沒，涉及企業服務、金融、物流、電商、房產服務等眾多行業。

其中，又有眾安在線、閱文、易鑫等不少曾經“埋”下的種子結出了果實，分別於2017年登陸資本市場。

彈指一揮間，騰訊已走過近20年。20年，正值“弱冠”。所謂風華正茂、朝氣勃勃；書生意氣，揮斥方遒。長袖善舞間，浪遏飛舟，主沉浮。

作者：董虹

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