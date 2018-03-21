重金屬「銻」超標 愛茉莉太平洋道歉 股價大跌5.7%

南韓化妝品牌 Etude House、Skinfood 以及 Aritaum，爆出產品重金超標！

南韓食品醫藥品安全處周周一 (19 日) 公佈，當地最大化妝品加工廠 Hwasung Cosmetics 生產的 13 種化妝品，重金屬「銻」含量超標，下令全面回收，當中單是 Etude House 和 Aritaum 便佔了其中最少 6 種，2 品牌的母公司、南韓最大化妝品生產商愛茉莉太平洋 (Amore Pacific)(002790-KR) 就事件致歉，公司股價昨 (20) 日一度大跌 5.7%。

愛茉莉太平洋股價

「銻」存在於礦物質中，可用作合金、油漆、半導體等用途，但毒性強烈，可導致頭痛、嘔吐、皮膚炎和鼻炎等問題。南韓政府規定，化妝品每克「銻」含量不得超過 10 微克。

香港《文匯報》報導，當局公佈「銻」含量超標的 13 種產品中，包括 Aritaum Full Cover 遮瑕膏 (1 號亮白色、2 號自然色)、Aritaum Full Cover 遮瑕棒 (1 號、2 號)，Etude House 的 AC Clean Up 遮瑕膏和 Drawing Eyebrow duo 3 號眉筆 3 號灰色。

其他超標產品包括在香港有分店的 Skinfood 的 Cherry 唇筆 5 號，還有 XTM Style Homme 男士遮瑕棒、Black Monster Black Erasing Pen 男士遮瑕膏、SKEDA 男士遮瑕膏、3CE 超細眉筆 #CHESTNUT BROWN、Makeheal 裸妝超細眉筆 BR0203 及 YL0801。

愛茉莉太平洋昨日向顧客道歉，承認品質監管不足，會盡力預防同類事件再發生，公司旗下韓國分店昨日起已接受換貨或退款。愛茉莉太平洋股價昨日開盤急跌 5.7%，收盤跌幅收窄，跌 1.8%，今 (21) 日回穩走揚，截至午盤，股價上漲 1.83%。