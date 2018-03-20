恒智控股2017年核心盈利上升近三成 擬派末期息每股3港仙

安老院舍宿位增加 帶動收入上升近 65%

全年經審核業績摘要 (截至 12 月 31 日止 12 個月)

2017 年 （千港元） 2016 年 （千港元） 變動 收益 97,148 58,975 +64.73% EBITDA 11,836 13,307 -11.05% 調整後 EBITDA* 24,060 18,540 +29.77% 年內溢利 3,166 7,608 -58.39% 調整後年內溢利 * 15,390 12,841 +19.85% 每股股息（港仙） 3 無 不適用

* 扣除上市開支、分佔一間聯營公司溢利及出售一間聯營公司的收益前數據。

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 20 日 - 紮根香港的知名安老院舍營運商恒智控股有限公司（「恒智控股」或「公司」，連同其附屬公司「集團」；股份代號 8405.HK）今天公佈截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月的全年業績。回顧年內集團的核心業務持續增長，在安老院舍宿位增加的帶動下，集團的收入大幅上升近 65% 至 9,714.8 萬港元，在扣除一次性項目包括上市開支、分佔一間聯營公司溢利及出售一間聯營公司的收益後，集團調整後年內溢利顯著增長約 20% 至 1,539 萬港元。

鑒於集團的核心業務表現理想和營運現金流充裕，為了回饋股東支持，董事會建議派發末期股息每股 3 港仙（2016 年: 無）。

恒智控股主席易德智先生表示：「恒智控股於 2017 年踏上了新的發展台階，我們於去年 7 月成功於香港聯合交易所 GEM 上市，這不但增強了集團的資本及財務實力，同時也提升了我們的市場地位和品牌效益。隨著香港人口結構漸趨老齡化，市場對優質安老院舍服務的需求殷切，為我們提供了良好的經營環境及發展空間。為了把握市場機遇，恒智控股按企業發展計劃於去年 10 月斥資 4,500 萬港元收購了位於油塘的瑞臻護老中心，令恒智控股旗下的安老院舍增加至六間，合共提供 814 個宿位。有關的交易已於去年 11 月中完成，預期其貢獻將於明年開始逐步體現。」

恒智控股的主要收入來自提供安老院舍服務所產生的收益，回顧年內，來自提供安老院舍服務所產生的收益約達 7,810.7 萬港元，升幅約 60%，佔集團總收入約 80%。當中由香港社會福利署根據改善買位計劃向恒智控股租用安老院舍固定數目的宿位所產生的收益大幅增長約 86% 至 2,475.8 萬港元；此外，集團向個人客戶提供安老院舍宿位的收益，連同個人客戶根據改善買位計劃所支付而不獲資助部分的收益，兩者合共上升約 50% 至 5,314.4 萬港元。

回顧年內集團的安老院舍平均入住率保持在 95.5% 以上。

集團的另一主要收入來自銷售予長者的相關貨品和提供保健服務所產生的收益，回顧年內有關的收益攀升約 89% 至 1,904.1 萬港元，約佔集團收入約 20%。

展望未來，易先生補充道：「恒智控股將憑藉多年累積的安老服務營運經驗，通過旗下「Shui On 瑞安」、「Shui Hing 瑞興」和「Shui Jun 瑞臻」三大安老院舍品牌及網絡，繼續為香港有需要的長者提供優質的生活環境和卓越的護老服務。我們會繼續物色合適的業務拓展機會，進一步強化集團的根基和業務營運，為香港的安老服務作出貢獻。」

關於恒智控股有限公司

恒智控股（股份代號：8405）為香港知名的安老院舍營運商，紮根香港十多年， 公司在香港設有自有和自營的安老院舍網絡，包括旗下四間「Shui On 瑞安」、一間「Shui Hing 瑞興」和一間「Shui Jun 瑞臻」品牌的安老院舍，合共提供 814 個長者宿位，致力為有需要的長者提供 24 小時全面周到的護理及安老服務。憑著愛心照顧和悉心經營，集團自 2006 年成立以來緊守重質不重量的精神，各院舍入住率長期達到 95% 以上，已成功建立一個高質素的安老服務品牌。

公司與 2017 年 7 月 12 日成功於香港聯交所創業板上市，集資淨額 4,550 萬港元，資金將用於促進公司發展、擴充業務和提升競爭力。如欲瞭解更多集團資料，請瀏覽 www.shuionnc.com。