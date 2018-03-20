泓瀚去年EPS2.86元 擬配息3元 殖利率4.6% 今年成長性樂觀

工業用噴墨墨水廠泓瀚 (4741) 公告去年合併營收為 7.45 億元，年增率 0.74%，稅後獲利 0.86 億元，年減 17.35%，EPS2.86 元，擬配息 3 元，殖利率 4.6%。其中，第四季合併營收 2.04 億元，較上季增加 10.3%，年增率為 16.6%，創下歷史新高紀錄，稅後純益 0.27 億元，季增 17.4%，年增 28.6%，EPS0.92 元，獲利創下 5 個季度新高。



泓瀚指出，去年營運持平，主因為上半年日本客戶新舊機種交替影響墨水代工業務，致全年合併營收較 2016 年僅微幅成長，獲利與 EPS 下滑主因為匯率影響及資本額膨脹所致。



泓瀚表示，去年下半年營運相較上半年回溫，毛利率亦明顯上揚，除受惠出貨量增加之外，亦與新產品如高階無毒快乾 UV 墨水與墨匣墨水等新產品，已自下半年開始出貨有關。



展望今年，該公司審慎樂觀。其中，墨水代工業務將重回成長軌道，且成長性有機會高於過往表現，在於新款印表機屬高速機種，對墨水需求量高於上一世代產品，且公司今年可望將新增代工客戶；在新品部份，基期低的高階無毒快乾 UV 墨水今年出貨倍增可期。



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