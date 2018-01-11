泓瀚上季營收逾2億 創近兩年次高

泓瀚 (4741)12 月合併營收為 6354.1 萬元，月減 9.7%，年增率達 22.39%，第四季合併營收達 2.04 億元，亦為近兩年單季次高表現。

公司表示，整體營運表現已恢復成長力道，且新產品已開始挹注營收。該公司週四 (11 日) 股價最高漲近 5%。累計泓瀚 2017 全年合併營收達 7.45 億元，年增率 0.74%。該公司說，自上季日本工業噴繪機客戶發表高速新機種後，泓瀚墨水代工業務已漸回溫，單季合併營收表現為近兩年的次高表現，公司預期墨水代工業務於 2018 年可望穩健成長，主因為日本客戶高速新機種對於墨水的需求量確實較傳統機種為高，因此全年墨水代工業務可望較 2017 年成長。



泓瀚進一步表示，為降低客戶進入門檻與日本合作夥伴共同開發的 UV LED 模組解決方案，已自第四季開始出貨，該方案為在傳統 UV 墨水印表機上加裝 UV LED 模組後，即可直接升級使用高階無毒快乾 UV 墨水，對終端客戶可大幅省去新購印表機的預算，由於此解決方案並獲得日本印表機原廠的支持，帶動高階無毒快乾 UV 墨水的出貨表現加速成長。



泓瀚對於 2018 年營運成長維持審慎樂觀的態度，主因為原廠墨水代工業務穩健成長無虞之外，從 2017 年第四季的客戶回饋來看，高階無毒快乾 UV 墨水會是 2018 年重要的成長動能，加上光學穿透指紋晶片專用墨水等其他新產品之應用，明年營運可望進一步成長。



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