國泰航空(00293-HK)2月份合共載客280.48萬人次 同比升4.6%

國泰航空(00293-HK)集團公布國泰航空與國泰港龍航空于2018 年2月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，2月份的載客量及貨物及郵件運載量均較2017年同期有所增長。

兩航空公司在2月份合共載客280.48萬人次，較2017年2月上升4.6%，乘客運載率上升0.7個百分點至84.1%，以可用座位千米數計算的運力則上升4.9%。今年首兩個月的載客量上升1.2%，而運力則增加3.7%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共14.58萬公噸，較去年同期增加5.9%，而運載率上升1.5個百分點至65.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升5.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的升幅為8.3%。今年首兩個月的載貨量上升10.3%，運力增加 5.1%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升9.5%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：“縱然市場競争依然激烈，2018年至今我們的客貨運收入表現與預期相符。由于去年與今年的農曆新年假期在不同月份，合併比較去年及今年首兩個月的表現，較為合适。

與2017年相比，今年首兩個月的客運量增長稍為落後于運力增長。然而，期内乘客總收益有所上升，部分得益于有利的外币匯率走勢。農曆新年期間及以後的客運需求非常殷切，尤以短途航班為甚。

此外，貨運業務的表現持續強勁，運載量和收益率與較去年同期均錄得增長。其中外币匯率走勢亦有助提升總貨運收益率。”

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