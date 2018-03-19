阿里巴巴向Lazada增資20億美元 將拓展東南亞業務

《阿里新聞》報導，阿里巴巴集團 (美股代碼 BABA) 週一 (19 日) 宣佈，將向東南亞最大電商平台 Lazada 集團增加 20 億美元的投資，同時深化其與阿里巴巴生態系統的融合。Lazada 集團董事會同時審批通過 Lazada 集團現任董事會主席彭蕾將兼任公司執行長，以推動 Lazada 的發展戰略。Lazada 創始人 Max Bittner 將出任阿里巴巴集團高級顧問，協助此次 Lazada 管理層調整的交接以及集團未來的國際發展戰略。



Lazada 是東南亞地區頂尖的電子商務平台，已在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南展開業務。計入此次用於 Lazada 業務擴展的新投資，阿里巴巴集團對 Lazada 的投資額總計將達到 40 億美元，包括 2016 年投資 10 億美元以控股 Lazada，以及 2017 年增持其股權至 83% 時投資的 10 億美元。這次投資反映出阿里巴巴對 Lazada 業務的未來成功以及東南亞市場增長前景充滿信心，而東南亞地區在阿里巴巴的全球化增長戰略中至關重要。







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