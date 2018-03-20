光寶科聚焦「2018智慧城市展」 成為智慧城市發展最佳後盾

光寶科技 (2301) 今(20)日宣佈將參與 3 月 27 至 30 日在台北南港展覽館所舉辦，亞洲最大的智慧城市展會－「2018 智慧城市展」(Smart City Summit & Expo，以下簡稱『SCSE 2018』)，集結過往於智慧城市領域聚焦的成果，帶領參觀民眾走進光寶科技精心打造的智慧公園，沉浸在整合行人偵測、節能路燈、電子紙顯示等智慧科技所建構出的未來城市一隅，透過實際演示展現光寶科技實現智慧城市發展中長期目標的實力。SCSE 2018 期間，光寶科技會展出與全球科技領航者微軟 (Microsoft) 攜手合作的智慧路燈，整合人臉辨識技術並連結中央管理系統 (CMS)，為智慧城市治理開闊嶄新視野；此外，為滿足不同場域下的多元應用，光寶科技提出多款優質監控攝影機，透過自主研發團隊的堅強實力，為旗下產品導入人臉辨識與物件分類等影像分析程式，率先布局人工智慧(AI) 在監控領域的實際應用；而光寶科技也看準未來物聯網建設智慧城市的發展方向，陸續推出包括基於 WLAN(無線區域網路)與 NB-IoT(窄頻物聯網)等標準的物聯網模組，此次在 SCSE 2018 期間將首度展出應用於智慧農業的感測中心、能預先為使用者啟動防護機制並蒐集數據的智慧頭盔，以及針對孩童安全研發的追蹤設備等，由各個面向提升整體人們生活品質。



光寶科技智能生活與應用事業群旗下智能方案與服務市場開發總監金海濤表示，光寶科技期許自身透過科技推動改變，為人們創造適宜居住且可永續發展的生活環境，由智慧城市切入，透過產、官、學合作健全生態系，深入日常提出可有效促進能源管理、安全防護與交通監控等多向度的實際解決方案，為城市營運單位排除管理痛點並提升整體效率，同時形塑更舒適便捷的未來城市樣貌。



展覽期間，光寶科技也將由光林照明事業部總經理葉耀中代表出席「2018 永續城市論壇 (臺北)」，針對「電力循環經濟模式」進行座談討論；同時，智能生活與應用事業群技術資深處長劉永道(Bruce Bateman) 也將在「智慧環境論壇－世界公民智慧永續論壇」中闡述光寶科技如何善用現有產品能量，導入感測器融合技術搭配電腦視覺演算法，透過數據收集分析作物生長關鍵因素並即時監控作物生長情形，實現「都市環境下的永續農業」。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』