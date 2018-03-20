獵豹移動四季度業績亮眼：非GAAP凈利潤超10億元 同比暴漲8倍多

摘要：2017財年第四季度，歸屬獵豹移動股東的凈利潤為10.505億元，較上年同期上漲829.2%。獵豹移動董事長傅盛表示，手遊是2018年的重點，公司有信心使手遊業務2018收入和利潤雙雙持續增長。

3月19日晚間，獵豹移動發布了截至12月31日的2017財年第四季度及全年財報。本季度，獵豹移動在總收入、移動收入和經營利潤等多個重要指標上創歷史新高，核心業務持續產生強勁現金流，似乎並未受到雷軍辭任董事長和董事這一消息影響。

財報顯示，受益於在產品創新、創意運營和內容多元化方面的一系列舉措，獵豹移動第四季度

總營收為人民幣13.878億元(約合2.133億美元)，同比增長8.9%，環比增長16.2%；

歸屬獵豹移動股東的凈利潤為人民幣10.471億元(約合1.609億美元)，較上年同期的5880萬元上漲1680.8%。

基於非美國通用會計準則（Non-GAAP），歸屬獵豹移動股東的凈利潤為人民幣10.505億元(約合1.616億美元)，較上年同期為的1.13億元上漲829.2%；

從經營活動中產生凈現金流2.67億元，自由現金流量2.59億元。

獵豹移動2017財年全年

總收入為49.75億元，較上年同期的45.647億元上漲8.99%；

基於非美國通用會計準則，歸屬股東凈利潤同比增長530.0%至14.22億元。

從經營活動中產生凈現金流6.21億元。

對此，獵豹移動董事長兼首席執行官傅盛表示：

「獵豹移動在2017年四季度取得了十分強勁的業績。我們的工具產品及相關服務業務不斷提升利潤，為公司產生現金流。我們的Live.me和手遊業務收入保持全面增長。這受益於獵豹在產品創新、創意運營和內容多元化方面的一系列舉措。獵豹一直以用戶、產品為核心。因此我們在產品方面取得的成績更加鼓舞人心。未來，我們將繼續使用人工智能技術提升我們的產品和服務。我們也相信諸如區塊鏈等新科技將為獵豹帶來更多發展機會，幫助我們不斷擴充產品組合。」

美股獵豹移動股價盤前漲9.26%，報12.2美元。

工具產品相關業務成收入支撐從具體業務來看，

本季度核心業務工具產品及相關服務收入環比增長17.3%至9.67億元，占總營收的69.68%；

基於非美國通用會計準則，工具產品經營利潤率增長至33.8%。

而在2016財年第四季度的財報中，獵豹移動並未透露工具產品及相關服務的具體營收數據。傅盛在財報後的分析師電話會議上表示：

2016年獵豹遇到了一次很大的困境，迫使我們認真思考未來的發展和整體的布局。

他指出，通過分析發現，公司主要收入增長引擎——移動廣告收入增長放緩有三方面因素：

第一，獵豹移動在海外第三方廣告平台的eCPM在下降。第二，海外直銷隊伍建設沒達到預期，使得自有銷售變現能力提升有限。第三，內容轉型與之前設想相比需花費更長的時間。

而在2017財年第四季度，獵豹的個性化工具產品業務持續增長，Cheetah Keyboard與AI技術深度結合，已經成為Google Play主要的第三方移動輸入法產品。Cheetah Keyboard的DAU在四季度環比增長33%，獵豹移動稱，有信心在2018年保持這個增長趨勢。

獵豹移動強調，國內移動工具收入在四季度保持增長，主要是受國內商業展現和eCPM同比環比雙增長的驅動。eCPM的增長主要受益於公司在國內強悍的直銷團隊。目前，獵豹在國內近七成的廣告收入由直客貢獻，主要廣告客戶處於短視頻、新聞、社交、互聯網金融等領域。此外，大數據技術的應用也幫助獵豹提升了廣告定向能力，進一步拉高了eCPM。

手遊業務是2018年的重點在移動娛樂業務方面，得益於Live.me收入的迅速增長，本季度收入同比增長50.5％至3.99億元。

在手遊業務方面，本季度繼續保持增長。 傅盛表示，手遊是獵豹2018年的重點。公司有信心使手遊業務2018收入和利潤雙雙持續增長。為此，將通過代理和自研兩種方式積極擴充休閑手機遊戲組合。

在休閑遊戲的基礎上，獵豹已經增添了多人模式的社交遊戲，還將在2018年推出中度遊戲。四季度，獵豹推出了一款多人模式的賽車遊戲SkidStorm，初步表現十分亮眼，已經成為美國前十大賽車遊戲。

2017年獵豹成長為美國Google Play十大遊戲發行商之一，旗下三款遊戲入圍了2017年蘋果應用商店最佳產品。此外，獵豹不斷把海外優秀的遊戲帶回國內。比如，在今年農歷新年期間，鋼琴塊2、滾動的天空、跳舞的線在國內的DAU都創了歷史新高。

獵豹新故事：AI和區塊鏈技術

除了現有業務保持增長以外，在過去的幾年中，獵豹在AI技術和區塊鏈領域有著巨大的投入，試圖利用這些新技術開發新的產品和服務以滿足用戶的需求。

3月21日，獵豹移動將推出一款智能音箱產品——小豹AI音箱。同時，獵豹移動也將聯合旗下人工智能公司獵戶星空推出全系列的機器人產品。獵豹持有獵戶星空大約30%的股權。同時，獵豹獲得一份購股期權，有權在兩年內以同樣估值認購獵戶星空股份，從而獲得對獵戶星空的控股權。

另外，獵豹移動還將區塊鏈技術應用在獵豹的業務中。比如，鼓勵小豹AI音箱用戶完成一些任務，從而賺取積分。用戶可以使用這些積分購買平台上的增值服務，包括付費內容和雲存儲服務。這種做法將幫助獵豹提升小豹音箱的用戶活躍度和用戶粘性。

此外，獵豹還可以通過用戶產生的數據更好地理解用戶的需求，解決用戶的痛點，從而不斷提升獵豹產品服務的體驗。(華爾街見聞)

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