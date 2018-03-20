分析員﹕港股料大幅低開 三萬一成支持位

美國股市又再次出現大幅調整，其中道瓊斯指數更大跌逾300點，市場人士預期今日港股將會大幅低開，並預料31200點會成為好淡友爭持位。

道指收市報24610點，跌335點或1.4%，標準普爾指數收市報2712點，跌39點或1.4%，納斯達克指數收市報7344點，跌137點或1.8%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7042點，跌121點或1.7%，德國DAX指數收市報12217點，跌172點或1.4%，法國CAC指數收市報5222點，跌59點或1.1%。

港股在美預託證券(ADR)普遍低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報72.2元，較本港收市價低0.7%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.25元，較本港收市價低0.8%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.43元，較本港收市價低1.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.82元，較本港收市價低1.2%。匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.54元，較本港收市價高0.5%。

隨著美股大跌，今早亞太區股市亦普遍向下，日本股市早段更錄得逾200點跌幅，相信今日大市肯定低開300點以上。那麼今日大市是否又全面受壓？又不見得，預料內險股或會是表現較佳的類別，始終追落後的情況仍存在，投資者可以等待在合適時機出手。同時今日高息股或公用股相信會為投資者焦點之一。另一方面科技股今日要較小心，畢竟Facebook股價大跌或會引發投資者對科網股前景的憂慮。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會大幅低開，並預期31200點會成為好淡友角力之處，相信後市在31000點獲得支持。

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