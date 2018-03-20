川普擬祭重稅 沃爾瑪等大型零售商憂心 連名要求勿對中國商品開刀

路透報導，美國數家大型零售企業，包括美國傳統零售龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores)、塔吉特(Target)、電子商品連鎖巨擘百思買(Best Buy) 和梅西百貨 (Macy''s) 等，週一共同致函白宮，直接向總統川普請願，不要對進口自中國的商品徵收重稅。川普政府據稱正在準備對中國資訊科技、電信和消費產品加徵關稅，旨在迫使北京在知識產權和投資操作方面做出改變。



信函寫道，「在此同時，在您根據貿易法 301 條款進行補救行動時，我們擔心這可能會給美國工薪家庭帶來負面影響。按照 301 條款加徵的任何廣泛範圍的關稅，都將加劇這種不公平現象，服裝、鞋類、電子產品和家居用品的價格上漲，將損及美國工薪家庭。在政府對具有損害性的科技和知識產權作法進行調查的同時，我們請求 (當局) 在做出解決措施時，請認真考慮對消費者物價可能帶來的影響。」



這封信函是川普政府與商界在貿易政策上分歧越來越大的最新例證。代表部分美國大型企業的 45 個行業協會 18 日呼籲美國總統川普不要對中國商品徵收關稅，並警告此舉對美國經濟與消費者 “特別有害”。發出上述呼籲的貿易協會包括美國商會、全美零售商聯合會和信息技術產業理事會(Information Technology Industry Council) 等。



組織這次活動的美國零售業領導協會 (Retail Industry Leaders Association) 總裁 Sandy Hill 表示，徵稅將抵消掉國內減稅措施帶給經濟的益處。「這不是美國企業界謊報軍情。」



簽署這封信的 24 家公司包括 A&F、美國鷹 (American Eagle Outfitters)、Big Lots、Chico''s FAS, Inc、哥倫比亞運動服飾公司、好市多(Costco)、Dollar Tree、Gap Inc、Haverty''s Furniture Co、JCPenney、Jo-Ann Stores LLC、Kohl''s Department Stores, Inc 和宜家(IKEA) 北美公司、李維斯公司(Levi Strauss and Co)、Qurate Retail Group、西爾斯控股(Sears Holdings)、The Michaels Companies、VF Corp VFC.N 和渥弗林集團(Wolverine Worldwide)，



這封信函請求政府和企業共同尋找解決辦法。



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