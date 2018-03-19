兆豐證衝刺銀行證券櫃檯通路 首季擬再增23家、覆蓋率五成為目標

台股最長的萬點行情仍在延續中，去年券商業務擺脫證所稅實施以來低迷，兆豐金 (2886) 旗下兆豐證董事長簡鴻文表示，其各業務排名均維持台資券商第六到九名之間，特別是財富管理業務則居券商排名第三，今年加速銀行端證券櫃檯通路服務建制，到去年底設置了 23 家，今年第一季擬再增設 23 家，覆蓋率提升到 5 成，未來朝向 8 成目標努力。金管會及券商公會共同推動當沖交易稅減半，對於提振股市量能已有顯著成效，簡鴻文說，去年下半年台股成交量明顯回溫，日均量上升 1595 億元，而當沖占整體交易比重由以往 8-9%，一舉攀升到 27%，目前金管會規畫把當沖降稅實施時間延長到 7 年，而立院核定的時間則為 3 年，透過券商公會的努力，取兩者平均值希望此一政策延長到 5 年，甚至常態性。



至於集團內部共同行銷則邁入新的階段，目前全國有 44 個營業據點，並加速在銀行端證券櫃檯設置速度，今年第一季將增加 23 家，提升覆蓋率以 5 成為目標，至於股權及債權承銷業務，則會配合政策協助綠能產業籌資，去年兆豐證券商推出 FinTech 新服務 AI on Line 理財服務，今年則會結合數據分析及使用情境，規畫新增「借券」等功能。







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