〈兆豐金展望〉砸人力成本拚洗錢防制 美國4分行去年業績全衰退

兆豐金 (2886-TW) 砸重本拚洗錢防制，導致去 (2017) 年兆豐銀美國 4 分行業績全衰退，不過，兆豐金董事長張兆順表示，除了紐約分行擔任國際清算銀行業務，洗錢防制改善工程時間較長之外，其他分行改善狀況很快，因此，雖然分行去年業績衰退，但估計今年業績就會成長。

兆豐銀副總李春香表示，去年兆豐銀美國紐約分行、芝加哥分行、洛杉磯分行以及矽谷分行業績全數衰退，其中矽谷分行衰退幅度相對較低，分行衰退主因是人力成本大量放在法遵項目上，導致銀行業務下滑。

不過，張兆順認為，法遵是帝王條款，成本絕不能省，去年美國分行業務衰退，主要將人力放在法遵項目上，今年紐約分行擔任國際清算銀行業務，改善工程較久，其他分行改善很快，去年雖然分行業績衰退，但今年業績就會成長。

張兆順也說，海外分行法遵成本非常高，去年箇朗分行業務與巴拿馬分行整併，保留巴拿馬分行，裁撤箇朗分行，未來是否進一步裁撤巴拿馬分行，他表示要看狀況但不排除，至於其他地區，則沒有裁撤分行打算。



展望今年，張兆順說，洗錢防制做了一年，雖然壓力很大，但這工作是有意義的，台灣應該要照美國標準來做，且兆豐銀若要國際上發展，洗錢防制工作是必須要做的，國內銀行應該也要陸續開始做。

他舉例，過去匯豐銀行、渣打銀行等也曾遭美祭出大刀，以反洗錢機制有缺失等事由裁罰，目前仍未解除列管，但相信匯豐和渣打銀都已經享受到改革的好處，因此，相信兆豐銀未來同樣也能享受到組織改革的效益。