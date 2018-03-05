〈兆豐金展望〉今年再啟組織改造聚焦2大重點 啟動財管元年

兆豐金 (2886-TW) 今 (5) 日舉行媒體春酒，兆豐金董事長張兆順表示，今年除持續強化法遵外，將再啟組織改造，其中著重強化財富管理業務、打造 4 大事業群，以提高管理效能等兩大重點，而金控也將以衝刺業務為主軸。

張兆順表示，兆豐金第一階段的組織改造，聚焦在法律遵循、洗錢防制和海外管理，目前進行第二階段的組織改造，主要著重兩大重點，包括第一、業務多角化，過去兆豐都以企業金融為主，未來會將強化財富管理業務面。

第二則是區分前、後、中台業務，其中預計將副總人數從 6 位調整成 4 位，分別負責企金、消金、金融市場以及國際金融市場等 4 大事業群。

兆豐銀總經理蔡永義表示，致力推行法遵文化的同時，今年也定調為財管元年，未來期許企業金融以及財富管理，能成為銀行獲利的雙引擎。

整體來看，張兆順表示，自 2016 年 8 月 19 日遭美國主管機關罰款 1.8 億美元後，去年 2 月提改善計畫，設立法令遵循、洗錢防制專責部門，增加超過 200 名人力，另外美國分行洗錢防制改善工作仍持續，目前法遵已在鎖定的步伐上前進，今年會從業務面、組織面以及制度面衝刺業績。

兆豐金去 (2017) 年自結稅後純益 266.15 億元、每股稅後純益（EPS）1.96 元，即便去年再因洗錢防制缺失，遭美重罰 2900 萬美元，不過整體獲利仍貢獻 215.28 億元。