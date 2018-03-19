亞泥竹風離岸風電拚2020年併聯發電 初估投資報酬率約8-10%

亞泥 (1102) 今(19)宣布邀請丹麥哥本哈根基礎建設基金 (Copenhagen Infrastructure Partners，CIP) 參加竹風電力離岸風電計畫，總裝置容量預計將達 450 百萬瓦(MW)。總經理李坤炎表示，CIP 將運轉維護經驗及技術移轉予竹風及國內廠商，將全力爭取於 2020 年併聯發電，推動離岸風電產業國產化；竹風計畫總投資額約 600 億元，初估投資報酬率約 8-10%。竹風專案係國內少數由本土開發商主導之離岸風電計畫，總投資額約 600 億元，



將開發新竹市外海第四號風場，預計裝機 56 支風機，每支發電量約 8 百萬瓦 (MW)，總裝置容量預計將達 450 百萬瓦 (MW)，足供約 45 萬戶家庭用電；每年溫室氣體減量 85 萬噸，相當於 7 個新竹市面積森林吸碳量。



李坤炎表示，由於竹風電力之區位良好，可併接既有台電變電所，環境相對單純，環評等各項要求均已滿足規定，依嚴謹的規劃評估，可於 2020 年商轉，因此竹風將全力衝刺 2020 年的遴選機會。為取得最佳國際離岸風電經驗，特邀具豐富風場開發經驗之 CIP 提供技術支援及工程，未來除選用台灣本土供應商外，也要求 CIP 將運轉維護經驗及技術移轉予竹風及國內廠商，促進台灣風電產業及在地化供應鏈發展。



目前規劃，未來亞泥集團將掌握 6 成以上竹風電力股權，CIP 也會是股東之一，目前資本額未定，若以總投資額 600 億元，一般自有資本約 30-40% 推算，資本額將在 200 億元之上，而目前推算投資報酬率約 8-10%。



李坤炎強調，遠東集團旗下關係企業及 CIP 將共同投入資源於竹風計畫，亞泥曾成功開發嘉惠電力，具十餘年民營電廠運維經驗，遠揚營造具備完整土木結構施工監造基礎能力、裕民航運具備國內少有之船運經營技術經驗、遠傳電信則將提供風場資料蒐集與監控系統之數據傳輸，另元智大學將結合新竹知名院校及學術單位，共同為竹風培育風力技術及運維人才。



CIP 台灣區總經理侯奕愷 (Jesper Krarup Holst) 表示，CIP 於 2012 年成立，主要資金來源為丹麥最大退休基金之一「PensionDanmark」，目前管控約新台幣 2300 億元，主要針對全球再生能源基礎建設進行長期投資，其中離岸風電大約占五成。



CIP 投資超過 1000 百萬瓦 (MW) 已竣工的離岸風場、主導全球總計 6000 MW 之開發， CIP 團隊人員過去參與歐洲許多大型計劃之開發規劃、施工、商轉及維護運轉。台灣為其亞太投資首站。在竹風計畫中，將由 CIP 主導技術層面。



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