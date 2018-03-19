外匯局：2月銀行代客結售匯逆差100億元人民币

據外匯局網站3月19日消息，國家外匯管理局統計數據顯示，2018年2月，銀行結匯7847億元人民币(等值1242億美元)，售匯8367億元人民币(等值1325億美元)，結售匯逆差519億元人民币(等值82億美元)。其中，銀行代客結匯7525億元人民币，售匯7625億元人民币，結售匯逆差100億元人民币;銀行自身結匯322億元人民币，售匯741億元人民币，結售匯逆差419億元人民币。同期，銀行代客遠期結匯簽約1035億元人民币，遠期售匯簽約1314億元人民币，遠期淨售匯279億元人民币。截至本月末，遠期累計未到期結匯2206億元人民币，未到期售匯9150億元人民币，未到期淨售匯6944億元人民币;未到期期權Delta淨敞口-2357億元人民币。
2018年1-2月，銀行累計結匯17859億元人民币(等值2798億美元)，累計售匯18434億元人民币(等值2889億美元)，累計結售匯逆差575億元人民币(等值91億美元)。其中，銀行代客累計結匯16969億元人民币，累計售匯16920億元人民币，累計結售匯順差49億元人民币;銀行自身累計結匯890億元人民币，累計售匯1514億元人民币，累計結售匯逆差624億元人民币。同期，銀行代客累計遠期結匯簽約2143億元人民币，累計遠期售匯簽約3152億元人民币，累計遠期淨售匯1009億元人民币。
2018年2月，銀行代客涉外收入14510億元人民币(等值2297億美元)，對外付款14900億元人民币(等值2359億美元)，涉外收付款逆差389億元人民币(等值62億美元)。
2018年1-2月，銀行代客涉外收入34683億元人民币(等值5431億美元)，對外付款33487億元人民币(等值5247億美元)，涉外收付款順差1196億元人民币(等值185億美元)。
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