華潤電力(00836-HK)為何嚴控內蒙古五間房及錦州項目建設進度

華潤電力(00836-HK)業績報告中指出，預計2018年社會用電量增速將保持平穩。電力供需總體寬鬆，部分地區富餘較多。隨著中國政府採取一系列措施加大煤炭市場供給量，推動電煤市場盡快實現供需平衡，預計2018年電煤價格將有所回落。

預計投產的燃煤機組包括，河北曹妃甸二期兩台1,000兆瓦超超臨界機組，集團目前擁有該項目90%股權，預計將於2018年及2019年分別投產一台機組；河北運東兩台350兆瓦熱電聯產機組，集團擁有該項目90%的股權，預計將於2019年投產；及江蘇常州108兆瓦分佈式燃氣項目，集團擁有該項目100%股權，預計將於2018年投產。由於竣工後，曹妃甸二期的煤耗將處於業內最低水平，因此將擁有重大環境優勢，集團已接獲政府部門的通知，表示希望該機組盡早投產。

另外，集團將嚴格控制內蒙古五間房項目及錦州項目的建設進度。倘五間房項目能獲得適當發電量，並按適當電費通過特高壓輸電線路向江蘇省送電，集團將能落實相應項目的建設及投產計劃。

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