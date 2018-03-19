【港股解碼】冠捷科技再轉虧，昔日老大哥何時重現光彩？

3月15日晚間，港股主要從事監視器及電視產品製造及銷售業務的老牌顯示器生產商冠捷科技（00903-HK）公佈了其2017年度業績。這個曾經一度風光無限的業內老大哥近幾年卻表現得很有幾分落魄，這不，剛剛出爐的年績公告顯示，2017年一番勞作的冠捷業績卻再一次錄得由盈轉虧，虧損數額達到5061.4萬美元。

其實，冠捷業績不好已有一段時間了，其去年前三個季度的業績就已經分別顯現頹勢。如下表數據顯示，2017年各報告期冠捷的收入及毛利率一水兒地在下跌，淨利潤倒跌亦嚴重，至去年三季報已經轉虧近2000萬美元，而如今年績也不出意料地見紅交出了這一紙並不如何好看的成績單：

究竟是何原因，令冠捷業績水準走向如此不堪的境地？

顯示器行業發展反復，市場需求連續下跌

集團收入持續下跌，這很大程度上與行業整體發展現狀有關：經歷前兩年的價格波動，整個顯示器行業在2017年仍然反復不定，不甚明朗。冠捷當前主營業務為製造及銷售監視器、電視以及其他備用零件、電話、平板電腦及一體式電腦的銷售，其收入則主要來源於監視器及電視兩大分部。

公開資料顯示，顯示器的主要組件液晶面板的價格於2015年末開始，因供應緊張而呈現長期升勢後，於2017年度下半年又急挫。監視器面板的價格於2017年年初見頂，並自去年第二季度起至第四季季度初，按季度下跌5%至10%；五十寸及以上大尺寸面板的價格亦自去年6月份起至年末每季度以近雙位數字百分比水準急速下滑。此外，由於行業市場競爭加劇，有部分品牌更割價銷售以求搶佔市場佔有率。

而市場需求方面，2017年全球電視付運量連續第三年出現下跌，只有約2.14億臺，較2016年的2.22億台下跌了3.6%，而全球監視器付運量雖大致上保持平穩，約為1.23億臺，但較2016年約1.24億臺仍略少了些許。綜合宏觀多方面因素，冠捷去年營收微跌的狀況似乎還在情理之中。

毛利率跌，電視分部錄大額經營虧損

從冠捷自身的情況而言，2017年集團雖因市場面臨逆境而錄得營業額下跌2.28%，但好在跌幅不大勉強算保持穩定，然而最終一筆超過5000萬美元的淨虧損還是令冠捷財報黯然失色。

究其原因，一是由於面板價格急挫，導致冠捷錄得存貨撥備達5380萬美元，毛利率亦由上年的8.64%下跌至8.17%；二是，集團錄得外匯對沖虧損4040萬美元；三是應收呆賬撥備6850萬美元；四是電視業務商譽減值3000萬美元。上述因素綜合作用嚴重打擊了冠捷業績，方使其於2017年末錄得股東應占虧損5060萬美元，作為對比，冠捷2016年錄得淨利潤3850萬美元，這落差不可謂不大。

這裏便得來說說這出了“大問題”的電視分部。前面提到冠捷收入主要倚仗旗下監視器及電視兩大分部，在2016年以前，電視分部的收入貢獻居於首位，其次為監視器收入；2016年開始，冠捷的收入結構有所調整，監視器收入占比漸漸超過電視收入占比。於去年全年，監視器收入占冠捷整體收入比重為50.8%，電視分部收入占比為44.2%，其他分部（包括銷售備用零件、電話、平板電腦及一體式電腦等產品）收入占比為5%，可見電視收入貢獻比例雖然不再居首，但比重仍然很大。

而2017年業績報告顯示，冠捷監視器及其他分部均錄得經營利潤，唯獨電視分部錄得經調整經營虧損1.95億美元。而電視分部1.95億美元的經營虧損主要源於以下幾點：由於面板價格下跌及為OTT（通過互聯網串流內容）客戶庫存減值導致計提存貨撥備3970萬美元；就中國若干OTT客戶的應收賬款計提撥備6820萬美元及因分部業績表現未如理想計提商譽減值3000萬美元。這也使得冠捷最終錄得經調整經營虧損近1500萬美元：

（來源：冠捷公告原文）

業績波動，股價年內縮水逾半

由此看來，如今的冠捷已然是在行業及自身發展的雙重困境中泥足深陷，尤其對比近幾年的集團整體業績會發現，冠捷經營效益也按年波動不已，且相當“詭異”地呈現盈利與虧損交替出現的態勢：

而受此極不穩定的業績影響，冠捷股價在最近一年也走出了明顯的跌勢，以年內股價高位及低位兩個峰值計（2017年5月4日報收2.27港元及2017年12月15日報收0.99港元），冠捷股價一年內最大跌幅達到56.4%，股價縮水逾半，市值蒸發形如割肉：

（冠捷近一年股價走勢圖，來源：港交所網站）

而截至上周五（3月16日）收盤，冠捷終報1.03港元，全日跌1.9%，跌幅不算大。不過3月2日晚公司發盈警後，冠捷曾在次交易日（3月5日）當天跌去2.75%，市場因其業績產生的消極情緒應該已經消化了部分。

不甘沉寂，何時重現昔日風采？

雖然昔日老大哥現下處境並不容樂觀，尤其行業大環境難有說得上來的好消息，但冠捷自身也在不斷改變營運策略，比如重組位於波蘭Gorzów的廠房，加入專門進行面板維修的設施、修訂創新及開發部與廠房工程團隊之間的售後技術服務支援工作、引入全新運送中存貨追蹤系統，監督不同管道及樞紐的存貨結餘，以及設立四條一站式組裝線及九條主板BPR線，從而縮短生產週期並保持品質等。

此外，冠捷在去年上半年以飛利浦品牌正式推出其首部五十五寸OLED 4K電視在歐洲上架發售。據悉該型號電視深受普羅大眾歡迎，並獲得European Imaging and Sound Association認證，還在歐洲獲得其他組織頒發多達共21個獎項。冠捷又預計於2018年會推出更多型號，總數達5個，包括五十五寸及六十五寸。總之，不甘沉寂的冠捷還在努力重奪舊時風采，且看其能否如願吧。

■ 作者｜彭小留

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