【異動股】無人駕駛概念股拉升 雙林股份(300100-CN)漲超9%

午後，無人駕駛概念股拉升。截至發稿，雙林股份(300100-CN)漲9.04%報18.45元，華陽集團(002906-CN)漲6.70%報22.15元，德賽西威(002920-CN)漲5.23%報39.66元，千方科技(002373-CN)、巨星科技(002444-CN)等股漲逾3%，皖通科技(002331-CN)、索菱股份(002766-CN)、得潤電子(002055-CN)、天澤信息(300209-CN)等股漲逾2%，路暢科技、亞太股份、中原内配等個股均有拉升表現。

據新華網報道，3月15日，全國政協委員、百度公司董事長兼首席執行官李彥宏在全國政協十三屆一次會議“委員通道”上表示，無人車今年將實現小規模量産。百度今年將與金龍客車合作推出無人車“阿波龍”，是一款小巴車，初期將在景區、碼頭等相對封閉受限的道路運營。明年起，百度將與一些主流車廠合作推出無人駕駛的家用轎車，可以實現高度自動駕駛。

李彥宏舉例說，從北京到上海，隻要開上高速公路，就可以“吃着火鍋唱着歌”，直到車輛提醒，即將下高速，需要司機接管。

李彥宏預計，未來3到5年，在完全開放的道路上能夠替代司機的無人駕駛汽車將會出現。

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