【異動股】國企改革概念股拉升 國投中魯(600962-CN)等多股漲停

午後，國企改革概念快速拉升，國投中魯(600962-CN)漲停報12.29元，瑞泰科技(002066-CN)直線漲停報11.75元，華金資本(000532-CN)漲停報14.64元，洛陽玻璃(600876-CN)漲6.42%報22.05元，中材節能(603126-CN)大幅拉升漲4.96%報10.80元，北化股份(002246)漲4.80%報12.45元。寶信軟件(600845-CN)、長江投資(600119-CN)、國藥一緻(000028-CN)等股均紛紛漲近3%。

日前，在十三屆全國人大一次會議新聞中心舉行的記者會上，國務院國資委主任肖亞慶在回答記者提出的“國有企業改革發展”問題時表示，將繼續推進央企“混改”，并且樂意看到國外企業參與其中。國企國資改革的重點要往深裡推、往實處做，改革要從集團層面試點向各層次子企業延伸，從管企業為主向管資本為主進一步轉變，推進集團層面的股權多元化和混合所有制改革，讓國有企業走在高質量發展前列。

肖亞慶介紹，目前，已有三批央企在開展混合所有制改革，其中既有央企子公司的改革，也有“聯通混改”這樣的在央企二級上市公司層面的改革。之所以搞混合所有制改革，就是想發揮混合所有制各投資主體的各自優勢，形成利益共享、優勢互補、共同發展，更好放大各自的資本功能。肖亞慶表示，“混改”的過程是開放的，希望願意參與的各類企業，包括國外企業都能參與其中。

據肖亞慶介紹，國資委開展的“十項改革試點”已在18家中央企業集團、39戶子企業進行。近兩年來，這些改革取得了很多成效。今年，要在此基礎上擴大試點，拓展深化各項改革舉措。

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