上海集優(02345-HK): 緊固件業務成為行業阿里巴巴

上海集優(02345-HK)董事長兼總經理周志炎接受香港財華社專訪時表示，集團的緊固件業務已發展為行業的阿里巴巴，電子商務平台已成為國內最大的緊固件銷售門戶網站，網上銷售年均增長50%；葉片業務承制的1.88米核電汽輪機末級動葉動調頻試驗成功；集團的緊固件和葉片業務均已取得國內單項業務冠軍，位列全球3強之內，成為行業標杆。

2017年集團成功收購的CP Tech ，將幫助旗下內德史羅夫從汽車緊固件專業製造商，轉向能夠早期介入客戶汽車開發案高端工程公司遇出重要一步，也為集團未來探索新能源汽車、自動無人駕駛等新領域儲備有效資源；他表示集團將在這領域繼續投入資源，並引入資訊科技、市場推廣等組合，爭取1、2年內進入這新興市場。

上海集優2017年度股東應佔利潤增長25%至2.53億元人民幣，遠高於收入11%增幅；他解釋由於營運效益提升，4項核心業務進行交叉銷售，對員工亦進行績效考核。2017年度集團沒有派發末期息，主要是為了充實集團的營運資金及保留資源用於潛在投資，他期望一年內會有新收購結果。

2018年集團資本開資3.5億至4億元人民幣，較2017年高逾65%；主要投資於旗下德國內德史羅夫物流改進，提升荷蘭廠房產能，以及軸承、刀具等技術改進。

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