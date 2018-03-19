「兩會」即將落幕 專家看好陸股後市馬力

隨著今年中國「兩會」即將結束，券商機構紛紛對「兩會後行情」做出展望。歷史統計資料顯示，兩會後一周及一個月，上證指數上漲機率皆達 75%。

《證券時報》援引長江證券統計，「兩會」之後一個月，上證指數有 75% 的機率出現上漲；海通證券則認為，當前市場三大擔憂分別是基本面、金融監管、風格切換。隨著 3 至 4 月基本面和政策面逐步確認，市場中期向上趨勢不變，保持樂觀。

長江證券統計，兩會期間：上證指數上漲機率為 66.67%，平均漲幅為 0.55%，兩會之後一周及一個月，上漲機率皆為 75%。

從行業表現來看，兩會期間：多數行業大概率下跌，僅鋼鐵上漲概率較高（61.11%）；兩會後一周：所有行業上漲概率均在 60% 以上，其中輕工製造、化工、公用事業、紡織服裝、醫藥生物、建築材料和休閒服務上漲機率高於 80%；兩會之後一個月：多數行業上漲明顯，房地產、建築材料和建築裝飾上漲概率高達 83.33%。

受訪機構人士表示，從歷史資料來看，今年兩會後 A 股行情出現上漲機率仍很大。但考慮到基本面及政策環境與過往不同，行業的表現應會出現分化，例如 2018 年房地產投資回落以及受政策調控，仍將拖累板塊表現。而生物科技、雲計算、人工智慧等「新經濟」領域的優質創新型企業有望獲得資金青睞。

光大證券認為，兩會後一個月股市上漲概率較大，這一方面可能和相關政策催化有關，但更主要的原因應該還是季節性特徵所導致。比如，兩會之後漸入春季開工旺季，在此期間需求有所集中釋放，工業品供需短期容易偏緊，從而造成價格上漲，並帶動相關板塊有所表現。

談及影響目前 A 股的主要因素，海通證券近期發佈的策略研報顯示，當前投資者對市場未來走勢分歧較大，主要有三大擔憂：一是擔憂貿易戰和國內地產鏈回落拖累基本面；二是擔憂金融監管推進影響流動性和市場情緒；三是對於未來市場風格走向何方搖擺不定。

從基本面來看，現在消費已經成為支撐經濟增長的主力，消費本身有很強的韌性。中國正步入經濟平盈利上的新時代，預測 2017 年、2018 年 A 股淨利同比將達到 17.5%、13.5%。

其次，從金融監管來看，防範與化解金融風險的核心為降低槓杆比例；而降槓杆需要股權融資，金融監管有利於資產配置偏向股市。

第三，從市場風格來看，市場風格更加均衡。無論是價值龍頭還是成長龍頭，2018 年 PEG 均在 1.1-1.3 附近，盈利和估值匹配度正在靠攏。

「未來價值龍頭將攜手成長龍頭，價值龍頭如銀行、家電。成長方面，每個階段成長的內涵和代表公司不同，未來一段時間滿足人民美好生活需要的行業必然成為新時代的主導產業。」海通證券指出。